Campo de trigo quemado después de supuestos ataques aéreos militares rusos, 13 de julio de 2022, en el este de Ucrania.

Foto: Miguel Medina, AFP.

Ucrania y Rusia acercaron posiciones para desbloquear la salida de los granos ucranianos almacenados en sus puertos Publicado el 13 de julio de 2022 Europa 2 minutos de lectura En cuanto a un posible alto al fuego, Kiev una vez más descartó cualquier acuerdo de paz con Moscú que implique ceder territorios. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Funcionarios turcos, ucranianos, rusos y de las Naciones Unidas llegaron a un acuerdo para establecer un centro de coordinación en Estambul para monitorear las exportaciones de granos, afirmó Andriy Yermak, jefe de la Oficina del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El funcionario realizó esta afirmación luego de la reunión que las partes mantuvieron en Turquía para intentar destrabar la situación de los cereales ucranianos que se encuentran almacenados en sus puertos.

«Su tarea será llevar a cabo el monitoreo general y la coordinación de la navegación segura en el mar Negro», agregó Yermak, según consignó el diario inglés The Guardian .

«Esto asegurará la exportación de granos ucranianos y garantizará la seguridad alimentaria de millones de personas en todo el mundo», sentenció. Delegados de ambos países se volverán a reunir en Turquía la semana que viene para revisar los detalles del nuevo acuerdo.

El encuentro de este miércoles que se prolongó durante casi cuatro horas tuvo como mayor obstáculo para alcanzar un acuerdo la pretensión rusa de revisar los barcos ucranianos para cerciorarse de que no transporten, además de cereales, armas al país invadido, una exigencia que Kiev rechaza. A su vez, informó El País de Madrid, la parte ucraniana pide garantías de seguridad frente a los ataques rusos si accede a eliminar las minas marinas que colocó para proteger sus puertos, donde ahora hay más de 20 millones de toneladas de cereales y semillas de girasol que no pueden salir a los mercados internacionales.

También el miércoles la Unión Europea dio un paso para rebajar las tensiones con Rusia, al comunicar que Moscú podrá enviar mercancías sancionadas a través del territorio comunitario hacia el enclave de Kaliningrado, que tiene fronteras con Lituania y Polonia, en tren. Una nueva guía de la Comisión Europea publicada ayer subraya que Bruselas no busca bloquear el envío de esos productos desde territorio ruso a través de Lituania hasta el enclave a orillas del mar Báltico, aunque determina que las mercancías no pueden transitar por carretera. Según la disposición de las autoridades europeas, el tránsito ferroviario es libre en tanto no incluya suministros militares y refleje «la demanda real por bienes esenciales».

En el ámbito de las negociaciones para detener la guerra, la situación está completamente paralizada, no hay diálogo entre las partes al respecto y esto quedó de manifiesto este miércoles cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, descartó una vez más la posible cesión de territorio a Rusia como parte de cualquier acuerdo de alto al fuego. «El objetivo de Ucrania en esta guerra es liberar nuestros territorios, restaurar nuestra integridad territorial y la plena soberanía en el este y el sur de Ucrania. Este es el punto final de nuestra posición negociadora», expresó Kuleba durante una conferencia de prensa.

