Ucrania dispuesta a comprar carros de combate a países europeos

Así lo reveló este martes la ministra española de Defensa, Margarita Robles, tras visitar el Ala 35 del Ejército del Aire, en la base aérea de Getafe (Madrid), donde agradeció su trabajo en el envío de material a Polonia y la evacuación de ciudadanos ucranianos. Robles avanzó la intención del Gobierno ucraniano de adquirir carros «nuevos y modernos» a varios países comunitarias, al ser preguntada por la prensa acerca de cuestiones y críticas que la oposición conservadora le ha dirigido sobre un envío frustrado de armas a Ucrania. En concreto, sobre unos carros Leopard que no se mandarán porque están inservibles, según admitió Robles el 2 de agosto pasado. «Aunque el Partido Popular (conservador) no lo sepa, Ucrania quiere comprar carros de combate nuevos y modernos a España y otros países», respondió la ministra hoy. España se ha ofrecido a que sus fuerzas armadas entrenen a los militares ucranianos en el uso de esas armas de nueva generación, añadió la titular de Defensa, antes de detallar que esa posible instrucción podría desarrollarse en Letonia o en España. Robles defendió que la colaboración de España con Ucrania es absoluta tanto en materia humanitaria como en el envío de armamento y resaltó que España «no actúa sola, sino con la OTAN». En una guerra, pidió, hay que tener la «máxima prudencia y discreción y no ser tan frívolo». Respecto a la situación actual de Ucrania, a punto de cumplirse seis meses de la invasión rusa, la ministra volvió a advertir de las informaciones de que disponen España y la OTAN, que vaticinan una guerra larga y con escenarios complicados, en los que Rusia va a usar los cortes de suministro gas como arma. «Ahora, el escenario está en una zona que se requiere de armamento pesado, pero los ataques de Putin (presidente de Rusia) pueden ser volver a Kiev y otros terrenos», apuntó. Agencia Efe: todos los derechos son reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin la autorización previa y por escrito de la Agencia Efe.

Publicado: 23/8/2022

