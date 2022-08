Ucrania cierra reactor de central nuclear objeto de ataques

Entornointeligente.com /

Las autoridades ucranianas de Energoatom informaron este sábado (06.08.2022) que uno de los reactores de la central nuclear de Zaporiyia, contralada por los invasores rusos, fue detenido debido a unos ataques de los que tanto Moscú como Kyiv se acusan mutuamente. La compañía ucraniana de la energía atómica explicó que existe riesgo de fuga de sustancias radiactivas e incendios.

«A raíz del ataque a la central nuclear de Zaporiyia, el sistema de protección de emergencia se activó en uno de los tres reactores en funcionamiento, que se apagó», anunció la compañía, que afirmó que los bombardeos causaron «graves daños» a una estación que contenía nitrógeno y oxígeno y a un «edificio auxiliar». «Sigue habiendo riesgos de fuga de hidrógeno y sustancias radiactivas. El riesgo de incendio también es alto», dijo.

Energoatom afirma que si bien el ataque puso en riesgo el funcionamiento seguro de la central, se sigue generando electricidad y el personal ucraniano sigue trabajando. El viernes, las autoridades ucranianas acusaron a las fuerzas rusas de haber realizado tres ataques cerca de un reactor de la central, mientras que los invasores sostienen que fueron los ucranianos los responsables de la acción.

UE condena actividad rusa Tras los hechos, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió sanciones contra Rusia. «Quien genera una amenaza nuclear para otros países no está en condiciones de usar la tecnología nuclear de forma responsable», dijo el jefe de Estado en un video, donde pidió a Moscú, a cuyas tropas acusa también de instalar lanzamisiles dentro de la central, de asumir la responsabilidad del ataque.

«Los invasores crearon una situación peligrosa para toda Europa. Atacaron dos veces la central nuclear de Zaporiyia. Cada bombardeo de la planta es un crimen descarado, un acto terrorista», dijo el presidente ucraniano. El Ministerio de Exteriores ucraniano señaló que en caso de que un ataque afectase a un reactor en funcionamiento, las consecuencias serían similares a las del estallido de una bomba atómica.

La Unión Europea, por su parte, condenó «la actividad militar rusa» en Zaporiyia, y pidió que se permita el acceso a la Agencia Internacional de la Energía (AIE) a las instalaciones.

Rusia y Ucrania se unen en la exposición PHOTO no SHOOTING! Que Lenin se vaya El curador de la exposición PHOTO no SHOOTING!, Michael Fuhr, dice que esta foto de Yuriy Kosin es su favorita. En ella se ve una estatua derribada de Lenin cargada en la parte trasera de un camión. La granjera que va pasando acaba de llegar de la cosecha: tiene un azadón y los cultivos recién recogidos en un bolso.

Rusia y Ucrania se unen en la exposición PHOTO no SHOOTING! En las calles de Kaliningrado Esta foto de Dmitry Vyshemirsky muestra a los miembros de una banda de música que se prepara para una presentación en Kaliningrado, un enclave ruso que se encuentra entre Polonia y Lituania y que es la ciudad natal del fotógrafo.

Rusia y Ucrania se unen en la exposición PHOTO no SHOOTING! Patrimonio compartido En su serie «Perdóname, Kaliningrado», Vyshemirsky explora la diversidad cultural y la compleja historia que marca a la región. Desde el siglo XVII hasta 1945, la ciudad perteneció a Alemania y se llamaba Königsberg. Tras la reestructuración de las fronteras europeas después de la Segunda Guerra Mundial, el puerto quedó en manos de la Rusia soviética.

Rusia y Ucrania se unen en la exposición PHOTO no SHOOTING! Protesta en Berlín La invasión rusa de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, generó una ola mundial de protestas contra la guerra. Esta foto de Vyshemirsky fue obtenida en marzo en Berlín, donde los manifestantes mostraron su solidaridad con los ucranianos extendiendo una enorme bandera.

Rusia y Ucrania se unen en la exposición PHOTO no SHOOTING! Niños jugando En esta foto, Vyshemirsky inmortalizó a unos niños frente a una casa. El artista se describe a sí mismo como un «ucraniano con pasaporte ruso». Nacido en Rusia, su familia enfrentó la represión política y fue reubicada a la fuerza por el régimen. Finalmente se establecieron en Kaliningrado.

Rusia y Ucrania se unen en la exposición PHOTO no SHOOTING! Un verano en el agua Esta fotografía de Kosin muestra a unos niños jugando en un río, lo que permite dar una mirada a cómo era la vida normal de los jóvenes antes de la invasión del 24 de febrero de 2022, en la que las tropas rusas entraron masivamente al país. Poco después de que los invasores bombardearan su ciudad natal Irpin, Kosin huyó caminando a Kyiv y finalmente a Cracovia, Polonia.

Rusia y Ucrania se unen en la exposición PHOTO no SHOOTING! Un país en guerra desde 2014 En su huida, Yuriy Kosin solo se llevó las pocas cosas que pudo cargar, entre ellas un disco duro con algunas fotografías. Si bien esta imagen no es nueva, permite representar la actual realidad de una Ucrania devastada por la guerra, que comenzó en 2014 con los «separatistas» prorrusos en el este de Ucrania. La exposición «PHOTO no SHOOTING!» estará abierta hasta el 23 de octubre de 2022.

Autor: Manasi Gopalakrishnan

