Ucrania celebra su Día de la Independencia

El 24 de agosto es un día histórico para Ucrania, que se celebra como Día de la Independencia en reconocimiento a la votación de 1991 de la legislatura del país, aún soviética, que declaró la independencia de Moscú.

Hoy, sin embargo, no solo eso, sino la lucha mundial por la soberanía nacional: La fecha también coincide con el cumplimiento de seis meses del ataque total del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania. Es un día que debería importar al mundo entero.

En 1991, las visiones contrapuestas de una era poscomunista en Moscú frenaron el impulso de Ucrania para separarse de Rusia. Los ucranianos reafirmarían su deseo de independencia ese diciembre, con un 92,3 por ciento de los votantes que respaldaron la declaración de la legislatura, incluida la mayoría de los residentes de Crimea y el Donbás, regiones que hoy Putin insiste falsamente en que son más rusas que ucranianas.

Ucrania alcanzaría la independencia el 26 de diciembre, cuando Mijaíl Gorbachov disolvió formalmente la Unión Soviética. Si el 24 de agosto de 1991 representó un paso clave en la larga y prolongada lucha de Kiev por asegurar su soberanía frente a Moscú, el 24 de agosto de 2022 marca un momento igualmente crucial. El papel de Occidente, al igual que en 1991, es fundamental en el momento en que Ucrania trata de forjar su futuro.

Aunque el entonces presidente ruso Boris Yeltsin presionó a Gorbachov para que desintegrara la URSS, Yeltsin no había renunciado a la esperanza de mantener a Ucrania en alguna forma de unión sucesora, como se detalla en Colapso, la historia crítica del fin de la Unión Soviética publicada recientemente por Vladislav Zubok. Tras el colapso del comunismo, los políticos nacionalistas rusos perseguían aspiraciones similares. Las reivindicaciones territoriales rusas se resolvieron formalmente en 1994, mediante el Memorando de Budapest sobre garantías de seguridad, en el que Kiev renunció formalmente a sus armas nucleares. A cambio, Rusia prometió abstenerse de amenazar con el uso de la fuerza militar o la coerción económica contra Ucrania.

Los últimos ocho años se han burlado del documento, del que Estados Unidos y el Reino Unido eran garantes. No cumplieron las promesas a Ucrania tras la invasión y anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, mientras que Putin la justificó argumentando que la revolución del Euromaidán a principios de ese año había creado «un nuevo Estado» con el que Rusia no había firmado ningún tratado.

Este año, Putin ha ampliado su guerra, ordenando ataques al norte de Crimea, a través del Donbás, y también en Kharkiv, Sumy, Zhytomyr y Chernihiv. Muchos de estos ataques se lanzaron desde Bielorrusia, que ha visto su soberanía profundamente comprometida, con el presidente Alexander Lukashenko más comprometido que nunca con Putin después de que el régimen de Minsk reprimiera las protestas prodemocráticas en 2020.

Aunque el ejército de invasión de Putin se ha visto obligado a una humillante retirada de Zhytomyr, Kyiv, Chernihiv y Sumy, las tropas rusas permanecen hoy en Bielorrusia. Los funcionarios ucranianos siguen advirtiendo de que las fuerzas rusas podrían lanzar un nuevo asalto terrestre a través de Bielorrusia, y Putin sigue utilizando tierras bielorrusas para lanzar misiles y ataques aéreos en toda Ucrania.

Muchos ucranianos no han podido celebrar el Día de la Independencia en los últimos ocho años, ya que Rusia no solo se anexionó Crimea, sino que administró de hecho la mitad de Luhansk y Donetsk tras enviar sus fuerzas a esos territorios también en 2014. Este año serán menos los que lo celebren. Las celebraciones se han suspendido en las dos ciudades más grandes del país, Kiev y Járkov, entre otras, por temor a los ataques rusos.

Sin embargo, hay más personas que no pueden conmemorar la ocasión porque Rusia ha ampliado su ocupación de manera significativa desde febrero, tomando toda la región de Luhansk menos un trozo, casi toda la región de Kherson, la mitad de Zaporizhzhia y partes del norte y el este de Kharkiv. Rusia también mantiene un punto de apoyo en Mykolaiv y, a mediados de mayo, se había apoderado de toda la región costera de Donetsk, tras el asedio del Azovstal de Mariupol.

En el último mes, las líneas de control apenas han cambiado. Las fuerzas rusas amenazan con tomar el suburbio clave de Donetsk, Avdiivka, y han presionado los asaltos a una línea de ciudades ucranianas -Siversk, Soledar y Bakhmut- en el norte de Donetsk. Las fuerzas ucranianas llevan semanas planeando una ofensiva propia en Mykolaiv y Kherson con el fin de recuperar el territorio de la orilla norte del río Dniéper antes del invierno, aunque está por ver si pueden tener éxito. La propia Rusia ha contraatacado en los últimos días cerca del pueblo de Blahodatne, a sólo 35 km de Mykolaiv.

Sin embargo, seis meses después de que Putin intensificara enormemente la guerra, sus fuerzas parecen atascadas en un atolladero. Puede que haya ampliado la ocupación rusa y prácticamente haya borrado la soberanía de Bielorrusia en el proceso, pero Ucrania ha resistido y sigue luchando para repeler a los militares del Kremlin.

Es un motivo de celebración, pero con precaución. El 24 de agosto de este año, la primera estrofa del himno nacional ucraniano nunca ha sonado más cierta:

La libertad de Ucrania aún no ha perecido, ni tampoco su gloria,

A nosotros, compañeros ucranianos, el destino nos sonreirá una vez más.

Nuestros enemigos se desvanecerán como el rocío en el sol,

Y nosotros también gobernaremos, hermanos, en una tierra libre propia.

Sin embargo, aunque la guerra no haya salido como Putin esperaba, eso no hará descarrilar sus ambiciones a largo plazo. Mientras los ucranianos se mantienen firmes en su decisión de continuar la lucha, crecen las dudas sobre la continuidad del compromiso de Occidente en la guerra económica contra Moscú: Los países que han impuesto sanciones están volviendo a aumentar sus exportaciones a Rusia. Algunas sanciones se han relajado ligeramente y Rusia está utilizando sus propias armas económicas -en particular el gas natural- para intentar quebrar la determinación occidental.

El Kremlin recuerda el abandono de Occidente de sus garantías del Memorando de Budapest y cuenta con que la historia se repita. Por eso, este 24 de agosto, la soberanía ucraniana debe ser celebrada no solo por los ucranianos, sino por todos aquellos que valoran la libertad y la independencia. Si la comunidad internacional rebaja su compromiso con Ucrania y no defiende los valores universales por los que luchan los ucranianos, el próximo aniversario puede resultar mucho más sombrío.

