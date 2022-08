Ucraina, scontro tra Salvini e Letta. Draghi: «Siamo con Kiev»

Entornointeligente.com /

ROMA. – L’ attenzione con cui il Cremlino sta seguendo l’esito del voto e i rapporti tra il centrodestra e Mosca tornano a infiammare la campagna elettorale. Se da un lato il premier Mario Draghi ribadisce che l’Italia «continuerà a sostenere l’Ucraina», e che «la Russia deve porre fine alla sua occupazione illegale, ai suoi attacchi brutali contro i civili disarmati», si registra l’ennesimo scontro frontale tra Matteo Salvini e il Pd, stavolta sul tema delle sanzioni europee contro il governo russo.

«L’ avanzo commerciale della Russia – osserva il leader leghista arrivando al meeting di Cl – è di 70 miliardi di dollari: per la prima volta nella storia il sanzionato ci guadagna. Non vorrei che le sanzioni stiano alimentando la guerra. Spero che a Bruxelles stiano facendo una riflessione».

Molto dura la replica del segretario dem, che sempre dalla kermesse riminese riafferma la linea della fermezza contro Mosca: «Le sanzioni sono una scelta europea. La cosa peggiore che si possa fare è dare segnali di cedimento a Putin: su questo l’Italia deve essere molto netta, mantenere le sue alleanze, e non cambiare linea. Farlo – attacca Enrico Letta – vorrebbe dire darla vinta a Putin che sta ricattando l’Italia e la Ue. Al ricatto non si risponde con il cedimento».

Controreplica in serata da Via Bellerio che rilancia i cavalli di battaglia del partito su fisco e pensioni: «Letta non ha argomenti per parlare agli italiani, sceglie gente che minaccia di morte il prossimo, candida gente che odia Israele e rimpiange l’Unione Sovietica, parla solo di russi o fascisti. Noi rispondiamo con Flat Tax e Quota41».

Ma non è solo il Pd a essere allarmato. Anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, prende posizione a favore di Kiev usando toni molto preoccupati: «Dobbiamo sostenere gli ucraini altrimenti i prossimi saremo noi. Il sostegno all’Ucraina è il sostegno a tutti noi» ed è in «difesa dei nostri confini».

Un’ altra polemica altrettanto dura scoppia a causa delle parole del consigliere politico di Vladimir Putin, Dmitrij Suslov: «Stando ai sondaggi – osserva intervistato dal Corriere della Sera – il centrodestra guidato da Fratelli d’Italia dovrebbe vincere le elezioni e probabilmente il nuovo governo aggiusterà l’approccio alla guerra e ai rapporti con Mosca. E questo – sottolinea Suslov – potrebbe fare da laboratorio per altri Paesi della Ue».

Frasi che gettano altra benzina sul fuoco provocando un secco batti e ribatti tra Pd e Forza Italia circa i rischi di un ipotetico cambio di collocazione internazionale del nostro Paese in caso di vittoria del centrodestra: «Prima Medvedev, oggi Suslov che spera nella vittoria del centrodestra per far diventare l’Italia laboratorio in UE nella fine del sostegno all’Ucraina. Certi amori non finiscono… C’è anche questo in gioco il 25 settembre».

E’ il commento del ministro della Difesa Lorenzo Guerini a cui replica il sottosegretario, sempre alla Difesa, Giorgio Mulè: «Noi del centrodestra abbiamo idee chiarissime su cosa fare per l’Ucraina (Pag. 1 del programma). Se ti capita – prosegue il deputato azzurro – fai invece un ripassino al giovane nostalgico supercandidato Pd Marco Sarracino sugli orrori del comunismo».

Sul punto interviene sempre Matteo Salvini: «Sull’Ucraina la Lega farà quello che gli altri Paesi democratici ed occidentali fanno. Comunque vadano le elezioni – taglia corto il segretario leghista – la collocazione internazionale dell’Italia non si cambia».

(di Marcello Campo/ANSA)

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com