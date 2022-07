UCI retira licença desportiva à equipa da W52-FC Porto

Entornointeligente.com /

A UCI suspendeu a W52-FC Porto de toda a atividade, na sequência do caso de doping que levou à suspensão de oito ciclistas da equipa e à detenção do diretor e de um massagista. A equipa fica assim impedida de competir de imediato e não poderá participar na Volta a Portugal em bicicleta como pretendia a estrutura ligada aos dragões há seis épocas e que venceu as últimas nove edições da prova rainha do calendário nacional.

Relacionados desporto. W52-FC Porto põe de lado ciclistas suspensos e quer «lutar pela vitória»

desporto. UCI retira licença à W52-FC Porto. Das toneladas de comprimidos proibidos às bolsas de sangue

ciclismo. W52-FC Porto está entre as equipas inscritas na Volta a Portugal

«A Federação Portuguesa de Ciclismo confirma que foi hoje notificada pela União Ciclista Internacional (UCI) de que esta entidade decidiu retirar a licença desportiva à equipa continental W52-FC Porto, na sequência da informação recebida pela UCI sobre o processo que decorre na Autoridade Antidopagem de Portugal. A decisão entra imediatamente em vigor, pelo que a equipa está impedida de voltar a competir», informou a Federação Portuguesa de Ciclismo.

A suspensão da equipa de ciclismo ligada aos dragões acontece na sequência da operação Prova Limpa, desencadeada no dia 24 de abril, pela Polícia Judiciária e pela autoridade antidopagem (ADoP) junto da equipa da W52-FC Porto, que resultou na suspensão de dez ciclistas (foram constituídos arguidos) e à detenção do diretor desportivo da equipa, Nuno Ribeiro, bem como do adjunto, José Rodrigues.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever A suspensão imediata terá apanhado os dirigentes de surpresa, uma vez que ainda na sexta-feira passada, depois de confirmada a inscrição na Volta a Portugal, Adriano Quintanilha, patrão da W52-FC Porto, disse pretender estar no pelotão que vai para as estradas portuguesas de 4 a 15 de agosto, apesar de ter apenas três ciclistas disponíveis (Amaro Antunes, José Neves e Jorge Magalhães) do mínimo de cinco exigidos.

Entre os dez suspensos estão quatro antigos vencedores da Volta a Portugal: João Rodrigues (2019), Rui Vinhas (2016), Ricardo Mestre (2011) e Joni Brandão, que herdou a vitória na edição de 2018 depois da desclassificação, por doping, do também dragão Raúl Alarcón.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com