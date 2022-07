Entornointeligente.com /

Ucconx anuncia cancelamento de Millie Bobby Brown e George Takei; evento diz que atores estão com Covid Festival de Cultura pop no Anhembi, em São Paulo, anunciou cancelamento, mas ainda não divulgou informações sobre ingressos. Fãs reclamam da falta de informações. Por g1

27/07/2022 15h31 Atualizado 27/07/2022

1 de 1 Millie Bobby Brown em cena da quarta temporada de 'Stranger things' — Foto: Divulgação Millie Bobby Brown em cena da quarta temporada de 'Stranger things' — Foto: Divulgação

A Ucconx, feira de cultura pop que acontece no Anhembi, em São Paulo, anunciou nesta quarta-feira (27) o cancelamento da participação de Millie Bobby Brown («Stranger Things»), e George Takei («Star Trek»). Os atores testaram positivo para Covid, segundo a assessoria do evento.

O anúncio do cancelamento foi feito nos perfis oficiais da Ucconx em redes sociais, mas depois foi apagado. O g1 entrou em contato com a assessoria de imprensa do evento, que disse que a participação deles estava realmente cancelada por causa do teste positivo para Covid.

Segundo a assessoria, o primeiro anúncio foi apagado pois eles estão preparando um comunicado mais detalhado. Até a última atualização deste texto, o comunicado não foi divulgado nas redes.

«Os ingressos adquiridos para os painéis, VIP PASS, FAN PASS da Millie Bobby Brown e George Takei permanecem válidos e foram transferidos automaticamente para os painéis do Dacre Montgomery e Ian Somerhalder, respectivamente. Para mais solicitar reembolso do ingresso e mais informações o UcconX disponibiliza o e-mail [email protected] «, diz a assessoria em comunicado.

Nas redes sociais, fãs reclamam da desorganização e da falta de informação sobre o cancelamento. O site oficial do evento está desatualizado e ainda mostra Millie Bobby Brown e George Takei como atrações.

Esta é a primeira edição da Ucconx (Universe Creative Convention). O evento acontece entre esta quarta-feira (27) e o domingo (31). Takkei estaria presente nos dias 28 e 29 e Brown, nos dias 30 e 31.

