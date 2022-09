Ucayali: Diresa realiza campaña contra la automedicación para no poner en riesgo la salud

Entornointeligente.com /

La químico farmaceútica Jessica Mayta Vásquez, coordinadora de la campaña en Huancavelica , hizo una invocación a todos los ucayalinos en realizar ese tipo de acciones porque la salud se pone en riesgo incluso la vida si el paciente no es atendido a tiempo. «Las medicinas no son un caramelo, si una persona se ha automedicado y tiene algunas reacciones de inmediato debe informar a un profesional de la salud o un químico farmacéutico para hacerle el seguimiento respectivo porque puede estar en peligro», explicó. Lea también: Ucayali: entregan 1.2 toneladas de equipos biomédicos para fortalecer la atención de salud Explicó que las reacciones pueden ser ronchas, picazón en el cuerpo, vómitos, mareos y hasta la muerte si no se atiende a la persona a tiempo. Por ello reiteró a la población a no hacer esas prácticas y que ese es el objetivo de la campaña decirle no a la automedicación. El objetivo de la campaña es sensibilizar a los profesionales de la salud y la población en general sobre la importancia de comunicar los efectos no deseados que se pudieran presentar con el uso de medicamentos o dispositivos médicos. La campaña a escala nacional se realiza desde el 26 de setiembre hasta mañana viernes 30 de setiembre 2022. Durante la campaña también se sensibilizará a la población sobre la importancia de comunicar al profesional de la salud si han presentado algún problema de salud relacionado con el uso de medicamentos o dispositivos médicos, buscando cuidar la salud y el bienestar de la población. (FIN) JCB/MAO Más en Andina: ?? Llamado de alerta: @Minsa_Peru advierte el incremento del dengue y promueve campañas https://t.co/r4XWGcHBYn Karim Pardo, directora de Metaxénicas y Zoonosis, pide a futuras autoridades regionales y locales priorizar la lucha contra el mosquito. pic.twitter.com/ePqOl8OrOM

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 29, 2022 Publicado: 29/9/2022 Noticias Relacionadas Regiones y municipios con canon pueden financiar bonos para viviendas Atención: Senamhi pronostica descenso de temperatura en la sierra de 11 regiones del país Regiones y municipios del sur recibieron S/ 4,491 millones de canon minero Perú: 24 regiones aumentan su valor de competitividad en el último año Comunidades nativas de seis regiones conservan más de 155,000 hectáreas de bosques Ingreso gratuito a museos de siete regiones coincide con el día de las elecciones Más de 100 provincias de 14 regiones de la Sierra en alerta por nieve, granizo y lluvia

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com