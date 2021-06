UABR retoma las subastas; adjudica finca en Chitré por más de $238 mil

Actualizado 21/06/2021 19:46

El secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR), Fernando Paniagua, informó que han retomado las subastas, con la finalidad de contribuir al proceso de reactivación económica nacional.

Destacó que con la reactivación de las subastas públicas, se adjudicó la Finca No. 9840, ubicada en el distrito de Chitré, provincia de Herrera, por un monto de $238,300.11 al proponente que presentó la mejor oferta para el Estado.

Paniagua explicó que en esta oportunidad se trató de un bien con uso de suelo residencial, con área de 40,146.16 mt2 y logró adjudicarse un 24% por arriba del valor inicial estimado.

Puntualizó que el acto de subasta cumplió con las formalidades de la Ley 22 de junio 2006, que regula la Contratación Pública, y se desarrolló aplicando las medidas de bioseguridad correspondientes.

Adelantó que se tiene listo un cronograma para el resto de las subastas del año 2021, el cual se publicará en la página web de la institución.

