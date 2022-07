TWITTERAZO: @luisoliveros13 «La situación de nuestra industria (petrolera) amerita cambios profundos»

Entornointeligente.com /

El economista venezolano, Luis Oliveros, reaccionó, este miércoles, al anuncio de la OPEP que evidencia cómo l a producción petrolera de venezuela disminuyó en junio 8.000 barriles de petróleo por día .

A través de su cuenta de Twitter, Oliveros resaltó que muchas personas «no han entendido (o no quieren entender) que el mercado petrolero no es el de los años 50-60 o 70, hoy las cosas son muy diferentes».

«La situación de nuestra industria amerita cambios profundos (radicales)», recomendó el economista para que Venezuela recupere esta producción.

Muy cierto. Algunos no han entendido (o no quieren entender) que el mercado petrolero no es el de los años 50-60 o 70, hoy las cosas son muy diferentes y la situación de nuestra industria amerita cambios profundos (radicales). https://t.co/oB4lT7nWsR

— Luis Oliveros (@luisoliveros13) July 13, 2022

