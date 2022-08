TWITTERAZO: @JoseAGuerra «El BCV no tiene con qué detener la devaluación del bolívar»

Entornointeligente.com /

En los últimos días el dólar paralelo ha marcado récord en su aumento diario.

El economista José Guerra expresó a través de su cuenta de Twitter qué ya lo había advertido, «la política del BCV de tratar de estabilizar lo inestabilizable quemando reservas era un suicidio y eso ha sido».

Además mencionó qué, «el BCV no tiene con qué detener la devaluacion del bolívar. Parar la devaluación implicaría inundar el mercado con $ que no se tienen o aumentar significativamente la tasa de interés que sería peor».

«No queda otra que dejar deslizar el tipo de cambio. Esto en ausencia de un programa económico con financiamiento externo. Un programa de reordenamiento de la economía. Lo único seguro hoy es que va seguir la devaluación y la caída de los salarios reales».

Hilo. No soy pronosticador. Soy economista y he estudiado y publicado sobre el tema cambiario en Venezuela. He advertido que la política del BCV de tratar de estabilizar lo inestabilizable quemando reservas era un suicidio y aso ha sido. El BCV no tiene con qué …. (1) pic.twitter.com/cLMB0QvvXr

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) August 23, 2022

