Twitter y Elon Musk «a los puños» y otros clics tecnológicos

1. Twitter vs. Elon Musk: Una novela que está terminando muy mal ¿Cómo suele terminar un culebrón telenovelero? En que Néstor Armando y Victoria Ifigenia luchan por su amor y terminan felices.

Pues en esta novela Néstor Armando (Elon Musk) no le compró la plantación de café (Twitter) a Victoria Ifigenia (su junta directiva) y el galán ahora está siendo obligado a hacerlo.

Twitter ahora quiere que Musk la compre a la brava tras el anuncio del magnate de deshacer la operación que había anunciado en mayo.

La red del pajarito interpuso la demanda en un tribunal de Delaware (EEUU) buscando que el multimillonario pase la tarjeta por los 44.000 millones de dólares en que quedaron ambas partes… y no a cuotas.

Al retirar la oferta de compra, asunto que le costó a Twitter una devaluación de más del 11% en bolsa, Musk dijo que la red le ofreció informaciones «falsas y engañosas» sobre las cuentas «bots» durante la negociación y que no le ha facilitado datos esenciales.

Twitter lo niega y le dice (en jerga argentina) «poniendo estaba la gansa» y quiere los 44.000 millones de dólares uno sobre otro.

¿Llevará tanto encima Musk para comprar algo que ya no quiere? ¿Twitter se quedará con la caja abierta? No se pierda el próximo capítulo de «Twitteral de Pasiones».

2. Rusia ahora le «pega» a Zoom Hace pocas semanas fue Twicht, Airbnb e Instagram, también Google y ahora le tocó a Zoom el turno de llevarse su respectiva multa rusa por no guardar datos de los usuarios de ese país en servidores en la nación euroasiática.

En efecto, la aplicación de reuniones virtuales con sede en San José (California, EEUU) tendrá que pagarle un millón de rublos (16.400 dólares) al regulador ruso por cometer esa falta.

Para Rusia, Zoom es culpable de «incumplir sus obligaciones».

Por lo visto, Rusia sigue en su particular intercambio de golpes con Occidente.

3. Y ahora… los «UberLeaks» El mundo se escandalizó con los «WikiLeaks», los «Papeles de Panamá» y los «Papeles de Pandora». Ahora llegan… los «UberLeaks».

Mark MacGann, un ex cabildero de Uber, es el «Julian Assange» de esta historia al estar detrás de la filtración de documentos de la plataforma de vehículos compartidos que muestran las polémicas prácticas de la empresa.

MacGann le filtró al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) 18,69 gigabytes de toda clase de material.

Ahí se observa cómo los directivos de la compañía trataron de influir a políticos alrededor del mundo para conseguir favores; negociaron contratos de inversión con oligarcas rusos, ahora sancionados, y se aprovecharon de la violencia ejercida contra los conductores de Uber por algunos taxistas enfurecidos para lograr que se regulara a favor de la compañía.

Mucha «info» valiosa.

Habrá que ver cómo sigue este nuevo escándalo.

4. Operadores deben tener la «guardia arriba» en Canadá Canadá no está dispuesta a aguantar más apagones digitales y de telecomunicaciones y ya su Gobierno le notificó a los operadores que deben establecer acuerdos para compartir sus redes.

El ministro de Innovación de Canadá, Francois-Philippe Champagne, les exigió a los operadores, entre otras cosas, que permitan a los clientes de sus rivales acceso a sus servicios de telefonía en situaciones de emergencia y que se presten asistencia mutua en caso de un apagón masivo.

Solidaridad, en pocas palabras.

Además, las compañías telefónicas deberán tener un protocolo para informar mejor al público y autoridades durante situaciones de emergencia.

¡A ponerse pilas pues en Canadá!

5. ¡Una ganga de Amazon! Casi todas las veces que reseñamos un nuevo «gadget» o accesorio y mencionamos su precio nos da algo de, como se dice en Colombia, «cosita» por su elevado precio, pero crean que esta vez nos alegra decir que la nueva tablet Fire 7 de Amazon solo cuesta 59,99 dólares.

Es barata, sí, y presenta mejoras significativas con respecto a las anteriores, como una actualización de procesador, más espacio de almacenamiento y más memoria.

La Fire 7 es un excelente monitor para libros electrónicos, pero en realidad no es que sea muy buena para ver video de alta calidad o jugar videojuegos .

El diseño es muy similar al del modelo de 2019, con una pantalla de 7 pulgadas y resolución de 1.024 por 600 píxeles.

Con esto, Amazon se acuerda de sus clientes de bolsillo corto, y eso está muy bien.

6. ¡Chamo, chama! ¡Una academia de videojuegos en Venezuela! Un home run a lo Andrés «Gato» Galarraga se está anotando la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Venezuela al inaugurar en Caracas la primera academia universitaria del país que capacitará en la práctica deportiva de videojuegos.

Les quedó muy bien dotado el espacio ambientado «bajo la estética gamer con 20 PC gamers, 5 XBox y 5 PS5», según la misma UCAB.

Esta academia de E-Sports es única en su clase en el país de Gustavo Dudamel y la Vinotinto.

La academia ofrecerá cursos, talleres y diplomados y podrán ingresar a ella adolescentes mayores de catorce años, estudiantes universitarios, profesionales, gerentes de empresas, organizaciones y público general.

Si el filósofo, jurista, poeta, traductor, filólogo, ensayista, político, diplomático y humanista Andrés Bello viviera, quizás se apuntaría al curso para añadir a su extenso currículo el de «gamer» con titulación académica.

7. Y también hay un «BandaiLeaks» Si más arriba hablábamos del «UberLeaks» y sus consecuencias, parece que a otra empresa, ésta de videojuegos, se le «metieron al rancho» y le revelaron secreticos.

Según SomosXbox.com, un usuario de la red social Reddit posteó una foto en la que se ven los lanzamientos que tiene previsto el estudio japonés Bandai Namco para 2023 y 2024.

En la imagen se pueden ver los logos de proyectos como «Little Nightmares III», «Tekken 8», «Tales of Ascension» y «Elden Ring: Barbarians of the Badlands».

La misma empresa admitió que pudo haber sido víctima de un hackeo, ya que se detectó un «acceso no autorizado» a sus sistemas.

Vamos a ver cuántos de estos juegos saldrán finalmente a la luz.

