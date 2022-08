Twitter prueba una nueva modalidad, ¿de qué se trata?

Entornointeligente.com /

Twitter inició las pruebas de una nueva modalidad, Try Twitter (Prueba Twitter), una iniciativa que permite a ciertas personas seguir cuentas y leer publicaciones de la red social sin necesidad de estar registradas en ella.

La plataforma obliga hasta el momento a disponer de una cuenta para acceder a sus contenidos, una vez se haya iniciado la sesión en ella.

Sin embargo, la red social planea ofrecer un primer vistazo a sus usuarios esenciales, tal y como adelantó recientemente la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong .

La investigadora indicó a través de Twitter que está implementando Try Twitter, una nueva modalidad que permite seguir cuentas y leer publicaciones desde la aplicación sin estar registrado.

Manchun Wong explicó que esta opción es solo de lectura. La mayoría de acciones, como realizar publicaciones, retuitear estos posts o dar a me gusta a las publicaciones siguen requiriendo el inicio de sesión.

A cambio de este uso, Try Twitter solicita a los usuarios la ubicación, con el objetivo de recolectar datos basándose en ella. De hecho, ofrece la posibilidad de personalizar la experiencia con base en varios lugares en los que el usuario potencial estuvo anteriormente.

Manchun Wong cree que Twitter busca así evitar la «fricción» y eximir a los usuarios «espectadores» de verse en la obligación de registrarse. A esta última acción la considera «una de las experiencias más esenciales» de la plataforma.

Por su parte, la líder de producto de Twitter, Laura Burkhauser, confirmó estos ensayos también en Twitter, citando la publicación de Manchun Wong. Afirmó que «no todos están listos para registrarse con una cuenta la primera vez que prueban Twitter».

Ante este contexto, Burkhauser explicó que la plataforma «quiere brindar a las personas una manera fácil de leer tuits y experimentar su línea temporal«. No obstante, recalcó que Try Twitter aún es un «experimento» y que todavía no está disponible para todo el mundo.

