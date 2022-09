Twitter pone a prueba desde este jueves la herramienta para editar tuits

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Twitter anunció este jueves que la edición de tuits ya es una realidad. El equipo de desarrollo ya comenzó a testear la herramienta que permite editar las publicaciones en la red social. «La prueba se ampliará inicialmente a los suscriptores de Twitter Blue en las próximas semanas», informó la compañía a través de su blog oficial.

La función » Editar Tweet » permitirá a los usuarios realizar cambios en sus tuits después de que se hayan publicado, lo que incluye corregir errores tipográficos, agregar etiquetas perdidas y más.

if you see an edited Tweet it’s because we’re testing the edit button

this is happening and you’ll be okay

— Twitter (@Twitter) September 1, 2022 Durante esta fase de prueba, señala Twitter, los tuits «podrán editarse varias veces en los 30 minutos siguientes a su publicación». Si fueron editados, aparecerán con un ícono, una marca de tiempo y una etiqueta para que los lectores vean claramente que el original se modificó. A través de la etiqueta se podrá ver el historial de edición de ese tuit.

«El límite de tiempo y el historial de versiones juegan un papel importante aquí. Ayudan a proteger la integridad de la conversación y crean un registro de acceso público de lo que se dijo», detallan los desarrolladores.

Luego de esta fase de prueba inicial con parte del equipo de Twitter, a fines de este mes se probará con suscriptores de un país y paulatinamente al resto de usuarios globales.

MIRA TAMBIÉN Musk suma denuncia de exejecutivo a su alegato para cancelar compra de Twitter

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com