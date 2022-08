Twitter lanza «Círculo», su función para mejores amigos

Entornointeligente.com /

Para aquellos usuarios que a veces solo quieren conversar con su gente, Twitter creó Círculo, una nueva forma de tuitear a un público más íntimo.

Con Círculo de Twitter, las personas ahora tienen la flexibilidad de elegir quién puede ver e interactuar con su contenido tuit a tuit. La función facilita tener conversaciones más cercanas y crear conexiones más estrechas con hasta 150 seguidores que elijas.

giving you all Twitter Circle because sometimes your Tweets aren’t for everyone

add up to 150 people to yours and use it. please. pic.twitter.com/D6AE4OhRX5

— Twitter (@Twitter) August 30, 2022

En mayo, Twitter comenzó a probar Círculo y, debido a la respuesta positiva, a partir de este martes, la función está disponible para todos los smartphones con sistema operativo iOS y Android . Y, a nivel mundial, para Twitter.com .

Cómo funciona Círculo Antes de que publiques en Twitter, verás una opción que permite compartir tus tuits con tu Círculo o con tu lista completa de seguidores. Podes configurar quién está adentro y afuera en cualquier momento. Nadie será notificado sobre algún cambio que realices.

Los tuits que envíes a tu círculo aparecerán con una insignia verde debajo. Solo podrán verlos aquellas personas que hayas seleccionado para que estén en tu círculo. Cabe destacar que no se pueden retuitear ni compartir. Además, todas las respuestas a los tuits del círculo son privadas, incluso si tu cuenta es pública.

¿Qué sucede si no quiero usar el Círculo? Siempre podes elegir a qué audiencia dirigirte con tu tuit. Si quieres enviar uno normal, podes elegir «Todos» en el cuadro de redacción.

¿Puedo tener más de un Círculo? Solo podes tener un Círculo de Twitter.

¿Puedo salir de un Círculo? Si no deseas ver los tuits que se publican en el Círculo de un usuario, te recomendamos hacer lo siguiente:

Dejar de seguir: si ya sigues a la persona que te agregó a su Círculo de Twitter, al dejar de seguirla saldrás de su Círculo. Sin embargo, el usuario puede volver a agregarte a su Círculo en otro momento, incluso si no volviste a seguirlo. Bloquear: al bloquear a alguien, se te eliminará de su Círculo. Tal como ocurre cuando bloqueas a cualquier usuario, dejarás de ver su contenido en tu Cronología de inicio. Si desbloqueas a la persona que te agregó a su Círculo, esta podrá volver a agregarte. Silenciar: cualquier persona que sea parte de un Círculo puede silenciar al autor o la conversación si no desea ver los tuits del Círculo. Con información Ámbito

