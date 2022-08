Twitter apresenta instabilidade nesta terça-feira

Entornointeligente.com /

09/08/2022 15h27 Atualizado 09/08/2022

1 de 2 Twitter entra com batalha judicial contra Elon Musk — Foto: AP Twitter entra com batalha judicial contra Elon Musk — Foto: AP

O Twitter apresentou instabilidade na tarde desta terça-feira (9). Houve relatos de usuários que não conseguiam acessar a plataforma.

O site Downdetector, que acompanha notificações de instabilidade, registrou um pico por volta de 15h, com mais de 400 alertas de usuários só no Brasil.

Tanto no celular como no navegador as páginas da rede social não carregavam, relataram algumas pessoas. A coluna na lateral esquerda também não exibia todas as funções, como explorar, perfis, listas e tópicos.

Em sua página de suporte , a empresa chegou a confirmar o problema e disse que estava trabalhando para o sistema «voltar o mais rápido possível».

2 de 2 Twitter teve crescimento de reclamações sobre instabilidade no site Downdetector nesta terça-feira (9) — Foto: Reprodução/Downdetector Twitter teve crescimento de reclamações sobre instabilidade no site Downdetector nesta terça-feira (9) — Foto: Reprodução/Downdetector

