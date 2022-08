Twitter agregará el botón de «editar» en su plataforma

Entornointeligente.com /

La red social Twitter confirmó que se encuentra trabajando en la posibilidad de agregar el botón de «editar» en su publicaciones.

En este sentido, la edición de una publicación en Twitter también llegará a los tweets insertados en un sitio web o en un blog.

Está función ha sido muy demandada por los usuarios de la red social y se espera que llegue en los próximos meses.

Al respecto, la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong, compartió en su perfil de Twitter una captura en la que da a conocer el aspecto que tendrán los tweets insertados que sean modificados.

Embedded Tweets will show whether it’s been edited, or whether there’s a new version of the Tweet

When a site embeds a Tweet and it gets edited, the embed doesn’t just show the new version (replacing the old one). Instead, it shows an indicator there’s a new version pic.twitter.com/mAz5tOiyOl

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 1, 2022

Si un tweets se editó después de insertarse en un sitio web, seguirá mostrando su aspecto original.

Sin embargo, este incluirá un enlace a su nueva versión.

