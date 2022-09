Twist Connection lançam novo álbum com videoclipe do tema-título, Anywhere But Here

Entornointeligente.com /

Chega esta sexta-feira às plataformas digitais e às lojas o novo álbum dos The Twist Connection, Anywhere But Here , o terceiro do grupo, depois da estreia em 2017 com Stranded Downtown e Is That Real? , lançado logo no início da pandemia, em Maio de 2020. Formados em Coimbra, com Kaló (Carlos Mendes) na bateria e voz, Samuel Silva na guitarra e Sérgio Cardoso no baixo, os The Twist Connection já haviam anunciado o novo álbum com dois singles de avanço, publicados este ano, primeiro Dumb (com videoclipe) , em Junho, e depois Anywhere but here (só áudio) , em Agosto, o tema-título ganha agora um videoclipe, a poucas horas do lançamento do novo disco.

O título do disco, e do novo videoclipe, nasceu, segundo explica Kaló no comunicado que anuncia o novo disco, «perante o tempo que se foi vivendo durante dois anos de pandemia e que culmina com uma guerra»: «Há dias na vida do ser humano em que a expressão ‘em todo o lado menos aqui’ nos assalta e nos faz mover montanhas e/ou contornar obstáculos. Todos travamos as nossas guerras pessoais e todos conhecemos lugares físicos (ou outros!) onde não queremos estar.» Entre o álbum anterior e este há diferenças, e estas são assinaladas por Samuel Silva no mesmo comunicado: «Somos pessoas diferentes. As nossas vidas mudaram, ora pela força dos acontecimentos universais que nos impactaram nestes dois anos, ora pela sua trajectória normativa… houve mudanças de casa, nascimento de filhos, novos desafios, novas dificuldades, crescimento pessoal… e, por isso, as canções são agora outras, há outras coisas a dizer e a fazer.»

No novo álbum, houve várias participações especiais: Boz Boorer (Morrissey, Polecats, Bowie), Gregg Foreman (Delta 72, Cat Power, Alan Vega), Michael Purkhiser (The Action) e Miguel Padilha (Wipeout Beat). Anywhere But Here vai ser apresentado ao vivo numa série de concertos. O primeiro, que assinala o lançamento, é já esta sexta-feira, em Coimbra, no Coimbra-Noites de Verão, na Praça do Comércio (21h30), seguindo-se Lisboa (dia 10, no Titanic Sur Mer), Porto (22, Maus Hábitos), Covilhã (23, Teatro Municipal) e Braga (30, Matéria Urgente).

