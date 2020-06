Tweede coronadode op één dag

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – Het aantal sterfgevallen in Suriname gerelateerd aan Covid-19 is nu dertien. Maandag werd een tweede sterfgeval gemeld. Behalve de eerste coronadode, overleden de twaalf personen allen deze maand. Ook het dertiende slachtoffer lag op de Intensive Care Unit.

Met de jongste bijstelling van de barometer staat het aantal positieve gevallen in Suriname op 492, inclusief 280 active cases . Op de ICU liggen momenteel vier personen, van wie de situatie niet bekend is. Het aantal genezen personen bedraagt 199 en burgers in quarantaine 341, een toename van 27.

