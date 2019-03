Twee verkeersdoden tijdens Phagwa

Entornointeligente.com / Bij een ongeluk op de avond van Phagwa zijn twee personen om het leven gekomen. De brandweer moest worden ingeschakeld om één beknelde inzittende los te krijgen. Foto: Anthony Janki

PARAMARIBO – Twee mannen hebben donderdagavond het leven gelaten bij een verkeersongeval te Leiding 9a. Een derde man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert in kritieke toestand. De brandweer heeft geholpen om één beknelde inzittende vrij te krijgen.

De bestuurder van de Toyota Mark X reed waarschijnlijk met zeer hoge snelheid over de Leiding 9a richting Noordpolderdam. Om tot nog toe onbekende reden ramde hij met zijn auto een stilstaande DAF-truck die op de berm was geparkeerd. Het voertuig belandde vervolgens in de goot langs de weg.

Twee inzittenden zijn uit het voertuig geslingerd. Zij waren op slag dood, zeggen buurtbewoners. Het hoofd van een van man was weggerukt terwijl een deel van het linkerbeen van de andere man is gevonden in de directe omgeving van de stilstaande truck.

De namen van de inzittenden zijn nog niet prijsgegeven. De politie heeft de twee ontzielde lichamen voor onderzoek in beslag genomen. De schade aan beide voertuigen is aanzienlijk. De dood van deze twee verkeersdeelnemers brengt de verkeersbarometer op twintig.

