TVNotas vuelve a decir que Marie Claire Harp abandono al novio mexicano «Tenemos pruebas» (+CAPTURAS)

La revista TVnotas revela supuestas pruebas de que Marie Claire Harp y Jose Manuel Figueroa terminaron Hace unos días se dio a conocer el fin de relación entre Marie Claire Harp y José Manuel Figueroa, pues esta joven de 29 años se cansó de las infidelidades del cantante, sin embargo en alguna oportunidad intentaron desmentir el rompimiento, diciendo que estaban muy bien y que ella solo había dejado el departamento para no estar sola ya que le teme a la oscuridad.

A través de una entrevista con Tvnotas se dio a conocer la verdad de esta situación, una amiga de José Manuel, con quien Marie habló el día de su salida del departamento , acudió a ellos para mostrar los chats que sostuvo con la venezolana. Y estas son las pruebas.

-Hace una semana publicamos que Marie Claire y José Manuel terminaron y ellos salieron a negarlo… «Cuando ella se enteró, el lunes por la tarde, que saldrían con eso se puso como loca, porque nunca imaginó que se enterarían. Ella no quería que nadie se diera cuenta y cuando salen ustedes, pues estalló la bomba».

-¿Por qué no aceptar que están mal? «Porque ella quiere aprovechar cualquier situación para sacar un beneficio, me refiero a que Marie terminó con José Manuel porque se enteró que una vez más le puso el cuerno, porque otra vez la engañó, porque jugó con sus sentimientos».

-¿Pero por qué se retractó? «Quiere pruebas para desenmascararlo, pero como no las tiene y ustedes se enteraron de todo, habló con él para convencerlo de que siga el juego de la relación».

-Entendemos que ellos hasta ya no se hablaban, ¿cómo fue que hablaron y ahora hasta desmienten su ruptura? «Como siempre han aparentado o han tratado de aparentar tener la relación perfecta, por eso es que se pusieron de acuerdo para decir que todo estaba bien entre ellos».

-Aunque la realidad es otra…. «Prefieren aparentar las cosas antes de aceptar que ustedes o alguien tienen la razón; ellos llevan meses mal, pero ante los demás son la relación perfecta».

-Sí, vimos que los dos subieron cosas a sus redes diciendo que todo estaba bien… «Pero la que más subió fue ella, se enganchó y trató por todos los medios posibles de decir ‘estamos bien, nos amamos, nunca nos van a separar’, cuando ella es la primera que ya no quiere estar ahí».

-¿Por qué lo dices? «Te voy a confesar algo: a mí me contactó por redes, justo en el momento que decidió salirse del departamento; me dijo que estaba cansada de esto y que se iba ahorita que él estaba en Estados Unidos y no podía detenerla».

-¿Qué te dijo? «Que estaba sufriendo mucho, que el que haya tomado la decisión de irse del departamento le había costado, pero estaba convencida. Por eso, cuando salió a decir que era una mentira y que ellos estaban felices, dije: ‘caramba, dónde quedó tu valentía y el respeto a ti misma’, pero cada quien vive lo que quiere».

-¿Qué tanto te compartió? «Que había puesto todo de su parte para que la relación funcionara, pero que él lo había echado a perder (por sus infidelidades) y que eso ya no lo iba a tolerar más».

-¿Ya habías hablado antes con ella?… «Yo una vez le dije que se diera cuenta de las cosas, que José Manuel no era la persona que decía ser y que siempre le había puesto el cuerno. Hasta me pidió que si yo sabía más cosas de él o de sus amantes, se lo dijera».

-¿Y si sabes? «Todo mundo sabe que una de sus amantes es esta mujer de nombre Sofía; ha estado con él desde hace muchos años y siempre que pueden, se ven. Ella me dijo que estaba asqueada de tanto y que quería liberarse, pero necesitaba pruebas para enfrentarlo».

-¿Qué le decías ante eso? «Que no tenía nada, que tal vez un amigo mío que es amigo de él también podía compartir cosas, pero que no le aseguraba nada, y me repetía mucho que esto que le estaba pasando no se lo merecía».

te puede interesar: Y SIGUEN – El video con el que Marie Claire Harp y su novio se burlan de la polémica armada por TV Notas -¿Qué más te dijo? «Me enseñó todas las maletas que se llevó ese día y cosas, por eso que ahora salga y que diga que por su temor a la oscuridad se fue con su hermana, es mentira. Por Dios, si fuera eso, desde el día uno que él se fue a Estados Unidos se hubiera ido con su hermana, no dos semanas después».

-Háblanos de Sofía, ¿sabes cómo es la relación entre ella y José Manuel? «Ella siempre lo ha negado, dice que solo es relación de trabajo porque tiene una inmobiliaria, y que hace muchos años le ayudó a él a hacer unos negocios de unas tierras. Que desde ahí solo son buenos amigos y que casi no se ven, pero la realidad es que conviven mucho. De hecho, hace menos de un mes se fueron juntos a un rancho por el estado de Hidalgo, con unos amigos de él, y él no llevó a Marie Claire, llevó a Sofia».

-¿En serio? «Sí, no sé si le dijo la verdad o no a Marie Claire. Sé que Marie Claire ha contactado varias veces a Sofía y hasta se han hecho de palabras, aunque Sofía siempre le niega todo, pero como le dije en su momento, no hay peor ciego que el que no quiere ver».

-Entonces volvemos a lo mismo: todo es una relación falsa… «Claro, en verdad que no entiendo por qué aguanta tanto y quiere que todo mundo le crea cuando la realidad es completamente otra. Pero como te lo decía al principio, por algo está aguantando tanto, no creo que dé paso sin huarache», concluyó.

