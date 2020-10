TVI. Cristina Ferreira fica em isolamento após Bárbara Bandeira ter confirmado estar infetada

Entornointeligente.com /

Bárbara Bandeira, jovem cantora de 19 anos, foi uma das convidadas da emissão de quarta-feira do programa “Dia de Cristina”. A artista testou positivo para a covid-19 após ter estado no programa conduzido por Cristina Ferreira, tendo partilhado no Instagram, esta sexta-feira, uma imagem preta com um coração branco. Na legenda da publicação, pode ler-se: “Meus amores, como sabem prefiro sempre que saibam as coisas por mim, por isso venho dizer-vos que eu sou mais uma entre os milhares de portugueses que testaram positivo à COVID desde a chegada desta pandemia”.

View this post on Instagram Meus amores, como sabem prefiro sempre que saibam as coisas por mim, por isso venho dizer-vos que eu sou mais uma entre os milhares de portugueses que testaram positivo à COVID desde a chegada desta pandemia. Temos a tendência natural de achar que só acontece aos outros mas a verdade é que o vírus é real e que também eu fui apanhada nesta fase em que Portugal atinge um enorme pico de infeções. Peço-vos que tomem conta de vocês e dos vossos. Que reduzam ao máximo o número de contactos sociais e que saibam que estamos todos juntos nesta fase tão difícil que, espero eu, há-de passar em breve. Comecei a ter alguns sintomas mas estou tranquila. Vou dando notícias por aqui para diminuir a vossa preocupação. ❤️

Já Cristina Ferreira esclareceu, também no Instagram, que foram tomadas “as medidas indicadas como essenciais nestes casos”. A apresentadora ficou “imediatamente em isolamento” e realizou um teste serológico “que deu negativo”. Na fotografia que acompanha o texto, podemos vê-la sentada no cenário do seu programa, sorridente. “Já falei com a Bárbara que está bem, com sintomas ligeiros. O meu beijinho para ela”, escreveu ainda.

View this post on Instagram ESCLARECIMENTO Bárbara Bandeira foi convidada do @diadecristinatvi na passada quarta-feira e hoje anunciou que tinha testado positivo. Ainda ontem, e quando soubemos da possibilidade, tomamos todas as medidas indicadas como essenciais nestes casos. Avisamos todas as pessoas que tiveram contacto com ela para ficarem atentos, eu fiquei imediatamente em isolamento e aguardamos agora os dias recomendados para fazer o teste uma vez que não tenho sintomas. Fiz ontem um teste serológico que deu negativo. Mas a recomendação é que se repita 3 dias depois do contacto. Já falei com a Bárbara que está bem, com sintomas ligeiros. O meu beijinho para ela. Estejam todos atentos. Este, como dizem as autoridades de saúde, é um período de picos de infeção, e devemos estar resguardados. Se a minha situação se alterar voltarei para vos dar notícias.

“Estejam todos atentos. Este, como dizem as autoridades de saúde, é um período de picos de infeção, e devemos estar resguardados. Se a minha situação se alterar voltarei para vos dar notícias”, explicou a antiga apresentadora do formato “Você na TV!”. Seguindo a mesma linha de pensamento, Bárbara Bandeira pediu aos seguidores que se cuidem e “reduzam ao máximo o número de contactos sociais”, realçando que “estamos todos juntos nesta fase tão difícil”.

Sublinhe-se que, nos últimos sete dias, Portugal registou 16.247 novos casos de infeção por Covid-19. Este valor representa um aumento de 165% em relação a 7 de outubro, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatítstica.

