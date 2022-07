Entornointeligente.com /

I turisti e gli spagnoli che si recano in Galicia per festeggiare la ricorrenza del «Dia de Galicia» sono sempre più numerosi. Carovane di pellegrini e di curiosi si sono dati appuntamento come ogni anno il 25 luglio nella Piazza del Obradoiro di fronte alla Cattedrale di Compostela.

Redazione Madrid

