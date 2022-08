Tutte le regioni spagnole tranne le Asturie sono in allerta per il caldo e le tempeste (audio notizia)

Entornointeligente.com /

Tutte le regioni spagnole, ad eccezione delle Asturie, sono in allerta per il caldo, che supererà i 41 gradi nelle province di Toledo e Córdoba, e per tempeste accompagnate da vento forte e grandine, soprattutto nella metà settentrionale della penisola.

Come riportato dall’Agenzia meteorologica statale (Aemet) sul proprio sito web, l’allerta è di livello giallo (rischio) in tutte le province ad eccezione di Andalusia, Castilla-La Mancha, Catalogna, Estremadura e Isole Canarie, che hanno invece attivato il livello arancione a causa di alte temperature.

