Aerolínea Laser anunció la reactivación de vuelos a República Dominicana (Comunicado)

La aerolínea Laser anunció este lunes la reactivación de los vuelos de su ruta Caracas – Santo Domingo (República Dominicana) a partir del martes 8 de diciembre.

Laser indicó en un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, que en el caso del martes viajarán “únicamente” los pasajeros con reservación y boleto emitido para la mencionada fecha.

Desde el próximo miércoles 9 harán una programación de “vuelos especiales” para trasladar a usuarios que quedaron afectados por la suspensión entre los días 2 y 7 del presente mes

