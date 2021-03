Altice Labs é a empresa portuguesa mais distinguida pelo Radar de Inovação

Entornointeligente.com / A Altice Labs, quartel-general de inovação do Grupo Altice, é a empresa portuguesa com maior número de tecnologias inovadoras distinguidas pelo Innovation Radar (Radar de Inovação) da Comissão Europeia, no âmbito programa Horizon 2020 (2014-2020).

Desenvolvidos pela Altice Labs nos projetos em consórcio de que participou, são 20 as inovações já reconhecidas pela Comissão Europeia, no âmbito desta iniciativa, cujo objetivo é identificar inovações e inovadores com maior potencial disruptivo e alta maturidade tecnológica em projetos de pesquisa e inovação financiados pela EU.

As 20 inovações distribuem-se entre três áreas: Redes Seguras e Computação, Sociedade Inteligente e Sustentável e Tecnologia Profunda, tendo sido desenvolvidas no seio de 12 projetos diferentes.

Com a tecnologia Fiber Extender Linecard for OLT System Uplink, que irá permitir velocidades de terabits por segundo, na futura geração de redes 6G, e publicada recentemente no Radar de Inovação, a Altice Labs alcança a marca das 20 referências de tecnologias e soluções com maior potencial disruptivo e inovador, tornando-se a empresa portuguesa com o maior número de distinções pela Comissão Europeia.

Mais um reconhecimento Este é mais um reconhecimento, entre outros tantos, atribuído ao principal motor de inovação, investigação e desenvolvimento do Grupo Altice.

A Altice Labs representa o meio e o instrumento da inovação e do empreendedorismo, uma prova da capacidade da engenharia portuguesa e da aposta da Altice em Portugal, onde decidiu localizar o seu Centro de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico. Da aposta clara do sucesso e do crescimento da empresa.

O Radar de Inovação da Comissão Europeia é uma plataforma que publica e destaca, por país e entidade, as tecnologias inovadoras desenvolvidas dentro dos programas quadro de incentivo e apoio à inovação da União Europeia. Alberto Ignacio Ardila F1

