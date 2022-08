¿Tus zapatos te lastiman? Descubrí cuatro trucos caseros para ensancharlos

Entornointeligente.com /

Estrenar zapatos es una las sensaciones que agradan a la mayoría de las personas. Sin embargo, muchas veces ese sentimiento de placer se empaña a los pocos minutos, debido a que, en algunas ocasiones, los modelos vienen con una horma muy delgada y al usarlos las primeras veces sufrimos cada paso que damos, lo que hace imposible la tarea de » estirar el zapato con el uso».

Para ayudarte a solucionar este problema. Reunimos los mejores trucos para ensanchar zapatos y así no sufrir la próxima vez que estrenes un par.

Foto: Pixabay Mantener el papel que lo rellena mientras no lo estés usando El primer consejo y el más fácil de todos es no tirar cualquier papel o relleno que venga protegiendo el zapato, ya que el cartón o la típica bolita de papel que viene dentro de cada zapato te ayudará en el futuro para que no pierda la forma y para ensanchar poco a poco. Lo único que tenés que hacer es agregar más capas a ese relleno para que tu calzado se vaya extendiendo con el tiempo.

Aliados que podés comprar El spray para ablandar los zapatos afloja el cuero sintético y permite que se estire, si bien los zapatos suelen ceder con el uso, el spray se encarga de acelerar este proceso en cuestión de días. En pocas palabras, el spray humedece los zapatos lo suficiente como para estirarlos sin dañarlos.

Comprar una horma de zapato también puede ayudarte a ensancharlo, esta herramienta la puedes encontrar de madera o plástico muy firme, tiene la forma de un pie y contiene una vara que permite ajustar su tamaño y se utiliza para agrandar o ensanchar zapatos .

Con secador Otro truco para moldearlos a la perfección es ponerte los zapatos con unas medias gruesas para dar un poco de volumen y pasar el secador de pelo a unos 30 cm de distancia de lado a lado, podés aplicar más calor en la zona donde los sientas más ajustados, pero tené cuidado de no dejar el calor mucho tiempo.

Foto: Pixabay El truco favorito de Internet Hay quienes aseguran que al envolver una papa en una tela o en un papel que permita transpirar, al ponerla dentro de los zapatos que necesitás aflojar y dejarla ahí toda la noche, hará que la papa suelte una especie de suero natural y tu calzado humedecido en ese suero hará que te queden a la perfección al día siguiente.

