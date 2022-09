¿Tus imágenes Google Fotos aparecen con manchas de agua? Este fallo afecta a todos los dispositivos

Entornointeligente.com /

Las fotografías guardadas en la nube de Google Fotos aparecen con manchas de agua por culpa de un problema que está afectando a la calidad de las imágenes .

Genbeta informa de los inconvenientes de un usuario: «Las fotos más antiguas de mi disco han empezado a corromperse. El problema parece una mancha de agua con decoloración masiva y pérdida de datos».

«La mayoría de las fotos son de alrededor de 2014. Son fotos que sé que están cargadas y guardadas correctamente. Me di cuenta del problema hoy. He tratado de ver en varios navegadores, así como en la descarga de las fotos en la memoria local, y aparentemente no hay un patrón de qué fotos están corruptas y cuáles no «, agregara el usuario afectado.

