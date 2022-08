Entornointeligente.com /

O levantamento do veto da Turquia à entrada da Suécia e da Finlândia na NATO foi celebrado com grande entusiasmo na cimeira da Aliança Atlântica em Junho, em Madrid, mas Recep Tayyip Erdogan continua à espera de acções concretas dos dois países nórdicos para viabilizar a sua adesão e ameaça mesmo com o congelamento do processo.

