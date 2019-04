Turkish and Venezuelan FMs attend joint press conference in Ankara, Turkey

Entornointeligente.com / Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu (R) and his Venezuelan counterpart Jorge Arreaza attend a joint press conference in Ankara, Turkey, on April 1, 2019. (Xinhua/Mustafa Kaya) 1 2 3 Next 1 2 3 Next LINK ORIGINAL: Xinhuanet

Entornointeligente.com