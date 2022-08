Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Jô Soares ‘Rensga Hits!’ Diesel mais barato Piso de enfermeiros Turistas fazem piquenique em vulcão em erupção na Islândia Imagens mostram pessoas bem próximas da lava, observando a erupção. País tem alta atividade vulcânica e frequentemente experimenta terremotos. Por Reuters

07/08/2022 09h36 Atualizado 07/08/2022

Turistas fazem até piquenique em vulcão ativo na Islândia

A erupção do vulcão Fagradalsfjall, perto da capital da Islândia , Reykjavik, tem atraído moradores e turistas que sobem o monte para admirar o fenômeno . O local tem sido ponto de encontro de pessoas que aproveitam o «espetáculo» para fazer piquenique enquanto a lava é cuspida para cima. Assista no vídeo acima .

A Islândia tem 32 sistemas vulcânicos considerados ativos, o maior número de toda Europa. A erupção do Fagradalsfajall começou após um aumento da atividade de terremotos na área, de acordo com o Escritório Meteorológico islandês (IMO). O vulcão está a apenas 15 km do aeroporto internacional do país.

O g1 está no Telegram; Clique aqui para receber notícias diretamente no seu celular.

1 de 2 Pessoas assistem à erupção vulcânica do Fagradalsfjall, na Islândia — Foto: Instagram/@alberttourguideiceland via Reuters Pessoas assistem à erupção vulcânica do Fagradalsfjall, na Islândia — Foto: Instagram/@alberttourguideiceland via Reuters

O canadense Jessie Bull, de 23 anos, contou à agência Reuters que chegou na cidade no dia em que o vulcão entrou em erupção. «Eu nunca vi um vulcão, vulcão ativo. Meio assustador. Estou meio assustado, tipo, eu ouço esses barulhos e fico tipo 'será que vai entrar em erupção ainda mais?'», disse.

França: reservas e parques florestais declaram guerra contra influenciadores Etias: autorização para viagens para a Europa só deverá ser exigida a partir de novembro de 2023

Os turistas, de diferentes nacionalidades, descrevem a vivência como «uma experiência de vida» e «surreal». Kristi Tahepold, uma dentista da Estônia, afirmou:

«Se você tiver alguma chance na sua vida de ver um vulcão, vá. Mesmo se você não tenha sapatos e roupas para isso, apenas vá».

2 de 2 Lava explode do vulcão Fagradalsfjall, na Islândia, em 3 de agosto de 2022 — Foto: Saul Loeb/Reuters Lava explode do vulcão Fagradalsfjall, na Islândia, em 3 de agosto de 2022 — Foto: Saul Loeb/Reuters

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com