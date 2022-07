Turista y su hijo son golpeados por empleado de hotel en Cartagena

Entornointeligente.com /

Una familia residente en Bogotá llegó a Cartagena a pasar vacaciones, disfrutaron de diferentes lugares de la ciudad, antes de retornar a la capital del país dos de sus integrantes fueron agredidos físicamente por un trabajador del Hotel Regatta donde se encontraban hospedados.

Gerfried Pinto Maturana, quien denunció este hecho, contó que tanto él como su hijo menor de edad fueron atacados en el momento en que solicitó recoger las maletas de su familia, sabiendo que se le había cumplido el plazo de estar en el hotel.

Le puede interesar: Mujer que tuvo sexo en un balcón en Cartagena dice que pagó a policías por su silencio

» Yo soy el padre del menor agredido y junto a él este señor, que hasta la fecha no conocemos, nos coge a golpes ; todo empezó cuando llegamos al hotel luego de un paseo programado que teníamos en las Islas del Rosario e informe que tenía que subir a la habitación para recoger las maletas y hacer el checkout, lo cual la recepcionista nos comenta que la reservación que yo tenía había pasado y debía pagar una multa», relató Pinto Maturana.

Añadió, «yo me negué porque primero no tenía claro lo que me estaban cobrando y segundo porque no tenía dinero, yo le solicitó a la muchacha que me permita subir y bajar pagar porque luego el hotel llamaba a la Policía si me iba sin pagar «.

» Empieza el altercado con el trabajador del hotel quien me ofende y me dice que no puedo hacer lo que me da la gana por ser turista, me da una cachetada, me tira al suelo y me agrede, mi hijo al ver esto se mete y él también lo agrede», sostuvo el padre de familia.

Lea también: Menor falleció ahogado mientras celebrara su cumpleaños en Cartagena

Explicó, «una vez pasó esto la recepcionista si me dijo que fuera a buscar la maleta, el hotel no me dio ni un hielo para los golpes; yo instalé la denuncia correspondiente cuando retorné a Bogotá».

Extraída de video EL HOTEL REGATTA CARTAGENA SE PRONUNCIÓ Mediante un comunicado el Hotel Regatta Cartagena rechazó enfáticamente el caso de agresión ocurrido en la recepción del lugar entre un colaboradores y un huésped.

«El caso se registró el pasado 17 de julio, cuando el huésped quien debía realizar su salida a las 12 del mediodía, llegó de las islas del Rosario con 5 horas de retraso y luego que el personal de recepción le solicitara cancelar el recargo adicional, se negó y arremetió contra ellas verbalmente. Ya nos vamos, yo no voy a dormir aquí y a mí en las islas del rosario no me dijeron que tenía que pagar más» dijo el huésped a las recepcionistas», detalla el hotel en el comunicado.

Indicó que, «desde la oficina de talento humano iniciamos las acciones para evaluar la conducta de nuestro colaborador, quien fue llamado a descargos, de igual manera rechazamos la agresión, discriminación, intimidación en redes sociales e incumplimiento de las políticas del hotel por parte del turista sobre la cual tomaremos las respectivas acciones legales».

LINK ORIGINAL: Lafm

Entornointeligente.com