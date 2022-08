Turista português é o primeiro caso de varíola-dos-macacos nos Açores

Entornointeligente.com /

Um turista nacional de 42 anos foi confirmado como o primeiro caso positivo de infecção pelo vírus da varíola-dos-macacos ​ ( monkeypox ou VMPX)​ nos Açores, divulgou este sábado a Autoridade Regional de Saúde (ARS)

Em comunicado, a ARS refere que «o caso foi detectado no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, tendo a delegação de saúde local, de imediato, tomado todos os procedimentos indicados neste âmbito».

O homem afirmou ter mantido «contactos em Ponta Delgada, com familiares e com o companheiro, residente em São Miguel (testado nas últimas horas, com resultado negativo)», tendo em ambos os casos a delegação de saúde de Ponta Delgada «determinado isolamento domiciliário e distanciamento físico com outras pessoas, até à resolução de todas as lesões».

«O homem que testou positivo foi notificado do resultado na noite de sexta-feira, mas informou ter já viajado, também sexta-feira, de Ponta Delgada para o Porto, de onde em breve pensa regressar a Paris, cidade onde reside oficialmente e trabalha», refere a ARS dos Açores, acrescentando que estava em São Miguel desde 26 de Julho.

A ARS notificou as autoridades nacionais sobre o caso, para que estas o possam seguir no Norte do país.

O número de casos confirmados em Portugal de infecção pelo vírus da varíola-dos-macacos subiu para 710 , dos quais 77 identificados na última semana, informou a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Todas as regiões de Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira reportaram casos de infecção humana por vírus monkeypox , dos quais 509 (82,5%) na região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo a DGS, do universo de casos reportados no Sistema de Vigilância Epidemiológica a maior parte pertence ao grupo etário entre os 30 e 39 anos e são do sexo masculino, havendo agora quatro casos do sexo feminino, mais dois do que há uma semana.

A presença do vírus da varíola-dos-macacos em Portugal foi detectada pela primeira vez há três meses, a 3 de Maio, recorda a DGS no relatório semanal com dados recolhidos até 3 de Agosto.

Portugal continua a fazer parte dos dez países mais afectados a nível global: Estados Unidos da América (5175), Espanha (4298), Alemanha (2677), Reino Unido (2546), França (1955), Brasil (1369), Países Baixos (879), Canadá (803), Portugal (633) e Itália (479).

LINK ORIGINAL: Publico

