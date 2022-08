Turista esfaqueado durante assalto no Porto

Entornointeligente.com /

Um turista de nacionalidade francesa foi esfaqueado esta manhã, no Largo dos Loios, no Porto, durante um assalto perpetrado por três indivíduos, tendo ficado ferido nas costas e no abdómen, adiantou hoje fonte da PSP.

Segundo a fonte, o alerta foi dado perto das 08:00 e os responsáveis pelo roubo «já foram intercetados» por agentes da PSP.

O ferido, de 20 anos, foi conduzido ao Hospital de Santo António para receber tratamento hospitalar.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com