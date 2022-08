Entornointeligente.com /

COMO. – Un turista di 32 anni della Repubblica Ceca è annegato ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como a Lenno. La moglie, che si era tuffata quando non lo ha visto riemergere, è stata soccorsa ma sta bene. Si tratta della quinta vittima quest’anno sul Lario. Il turista, Sarkar Almasov, era in vacanza in questi giorni a Bergamo e ieri con la moglie aveva deciso di trascorrere la giornata sul lago di Como. Noleggiato un motoscafo a Lierna, sulla sponda lecchese del lago, si è spostato sul ramo comasco a Lenno, nelle acque del Golfo di Venere, vicino a Villa Balbianello, a un centinaio di metri dalla riva.

Un tuffo nel primo pomeriggio gli è stato fatale: subito dopo essere entrato in acqua direttamente dalla barca, non è riemerso. La moglie si è buttata anche lei ma è andata subito in difficoltà: un altro gruppo di turisti in barca l’ha notata e portata a bordo. I vigili del fuoco hanno localizzato il cadavere a un’ottantina di metri di profondità. Il corpo sarà recuperato nelle prossime ore con il robot in dotazione ai vigili del fuoco. Quest’anno, anche a causa del prolungato periodo di caldo torrido, è aumentato notevolmente il numero di bagnanti che hanno scelto il lago di Como, anche in zone in cui la balneazione non è consentita. Il bilancio è tragico: cinque morti, tutti villeggianti. (ANSA).

