Graças a um impacto mais reduzido da guerra e ao regresso do turismo aos níveis do passado, a economia portuguesa conseguiu, no arranque deste ano, superar a média na zona euro na evolução que regista desde o início da pandemia. Uma vantagem que, prevê a Comissão Europeia, o país conseguirá manter pelo menos até final de 2023.

