(ANSA) – PISA, 23 LUG – Pisa parteciperà al bando riservato alla rete delle città e ai siti Unesco. La Giunta comunale, infatti, ha approvato il progetto di valorizzazione dell’offerta turistica della città per un valore complessivo di oltre 900 mila euro che prevede molti interventi tra cui nuovi strumenti di promozione turistica, l’implementazione di un nuovo sistema di orientamento cittadino, la sostituzione dei vecchi totem informativi, la realizzazione di nuovi itinerari turistici, la creazione al bastione del Parlascio di ‘Pisa time machine’, un luogo dove rivivere le vicende più emblematiche della storia pisana.

«In questi quattro anni – ha detto il sindaco, Michele Conti – abbiamo già ottenuto oltre 150 milioni di euro di risorse, non solo dal Pnrr ma anche da altri bandi ministeriali, regionali ed europei in tutti i settori. Questa capacità di attrarre risorse non è casuale, ma frutto di una capacità di programmazione e progettazione. Anche questo progetto è un’altra tappa di un percorso che abbiamo avviato per la valorizzazione turistica di Pisa».

Il ‘Pisa time machine’, secondo l’idea del Comune, «è un centro per il racconto immersivo e multimediale della storia di Pisa, in sinergia con le altre realtà cittadine per favorire lo spostamento dei flussi turistici anche oltre la Torre pendente e comunicare la complessità storico-culturale di Pisa: il nuovo centro verrà ospitato all’interno del Bastione del Parlascio, oggetto di un’operazione di restauro finanziata dal Comune e dalla Fondazione Pisa (1,4 milioni di euro di investimento) attualmente in fase di ultimazione».

Infine, il progetto (oltre agli interventi sugli strumenti informativi) prevede lo sviluppo di un sistema di conoscenza delle dinamiche turistiche attraverso attività di indagine permanente sui visitatori, monitorando e analizzando dati essenziali sul profilo, sulle motivazioni e sui comportamenti dei turisti. (ANSA).

