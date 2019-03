Turbulencia en la Vinotinto tras el triunfo ante Argentina

Entornointeligente.com / Nadie podía imaginar que después de la segunda victoria en toda la historia sobre Argentina, y más aún de la forma en la que se ganó, la Vinotinto estaría en turbulencias. Y pasó.

después de vencer 3-1 a la Albiceleste de Lionel Messi en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, el seleccionador Rafael Dudamel puso a disposición de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) su cargo.

El yaracuyano habló de “aguas turbias”: “Hoy la continuidad creo que está en veremos. He conversado con el vicepresidente (de la FVF) después del partido y he puesto mi cargo a disposición porque he sabido que en todo este tiempo hemos venido conviviendo en aguas muy turbias porque estamos muy politizados”.

Dudamel no aclaró a cuál de los tres vicepresidentes comunicó su deseo. La FVF tiene como primer vicepresidente a Jesús Berardinelli, de segundo a Pedro Infante, quien también es el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, y como tercero a Reinaldo Berardinelli, hermano del primero.

Las declaraciones del técnico que llevó a la Vinotinto sub 20 al subcampeonato del mundo en 2017 llegaron después que él y los jugadores de la selección se tomaran fotografías y compartieran con Antonio Ecarri, representante ante España del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de la República por más de 50 países.

“Hoy (viernes) hemos vivido una experiencia muy amarga que me tiene muy desilusionado. Amable y respetuosamente hemos recibido la visita de Antonio Ecarri. Cómo hemos atendido a embajadores del gobierno del presidente (Nicolás) Maduro, hoy (viernes) recibimos a Ecarri como selección de Venezuela, que abarca a todo un país, lo recibimos igual con respeto. Pero tristemente han politizado la visita”, explicó el estratega.

Al parecer, había un acuerdo entre las partes para que las fotos no se hicieran públicas. “Si había foto o video, era para consumo interno”, dijo Dudamel.

Cuestionado por su posición política, el seleccionador nacional indicó: “El día de mañana, cuando podamos conversar fuera de las canchas como Rafael Dudamel, sabrán cual es mi posición política, no tengo por qué ocultarla. Hoy soy el director técnico de la selección de un país”.

Dudamel explicó que dirigirá por “responsabilidad” el amistoso de mañana ante Catalunya en Girona: “Ya me sentaré a conversar, con frialdad, nuevamente con el vicepresidente (de la FVF). Ya sabe cuál es mi posición. Dentro de mi decisión y postura, ya lo conversaremos con el vicepresidente y el presidente Laureano González. Ellos serán los encargados de tomar la decisión. Responsablemente atenderé el partido del lunes”.

Sobre la mesa, el técnico venezolano tendría una oferta del club colombiano Independiente de Santa Fe, equipo del seleccionado Luis Manuel Seijas, según fuentes de la prensa neogranadina.

Hasta ayer, los integrantes de la selección no se habían pronunciado al respecto. Roberto Rosales, quien dio la asistencia a Salomón Rondón en el gol que abrió el marcador ante Argentina, comentó a través de Instagram tras el triunfo: “Ojalá logremos salir de tanto mal, que podamos disfrutar de nuestra gente, de nuestra familia y reconstruir todos juntos un país en el que siempre vivamos un ambiente como el de hoy (viernes)”.

El periodista deportivo Álex Candal pidió a través de las redes sociales la intervención de la Fifa en el caso: “Dadas las circunstancias extraordinarias de la politización de la Vinotinto denunciadas por el DT Rafael Dudamel, pienso que la Fifa debe intervenir a favor del técnico para proteger su independencia como trabajador del fútbol”.

