Tupamaro José Pinto anunció huelga de hambre por traslado a Yare II

El líder de Tupamaro José Pinto anunció que iniciaría una huelga de hambre ante su supuesto traslado a la cárcel de Yare II, en el estado Miranda.

A través de Twitter, el chavista explicó que le informaron sobre su supuesto traslado a la cárcel mirandina y este sería un «indicador» de que se agravarán sus condiciones de salud «por lo que he decidido declararme en huelga de hambre y en resistencia con la moral en alto. Quizás no pueda comunicarme más con ustedes. Venceremos no joda».

«Desde este momento, quedo incomunicado por la brutal represión a que estoy siendo sometido, sepan ustedes que cómo preso político mantendré el espíritu de lucha y esta huelga de hambre reivindica mi condición así en ello se nos vaya la vida».

Niegan casa por cárcel

El fundador del partido Movimiento Tupamaro, José Tomás Pinto Marrero, se encuentra preso en el Cicpc de Parque Carabobo y en grave estado de salud, además de su edad (72), por lo que sus abogados solicitaron la medida de casa por cárcel, pero una juez la negó.

Así lo denunciaron sus abogados, según Una Ventana a la Libertad . La decisión la tomó la juez del Tribunal Sexto de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, al negarse a aceptar la solicitud de designar la casa del imputado como centro de detención.

«José Tomas Pinto enfrenta un estado de indefensión, pues a pesar de su deplorable cuadro de salud y la urgente necesidad de que la jueza revise la medida y le otorgue su hogar como centro de detención, en la audiencia de apertura de juicio, que inició tras dos años de detención en la sede del Cicpc de Parque Carabobo, esta le fue negada, conculcando el inviolable derecho a la vida», explicó en mayo, Noris Granados, del equipo de abogados defensores de Pinto, quien acotó que la apertura de juicio tuvo lugar el pasado 25 de abril y la segunda audiencia de juicio fue pautada para el 9 de mayo.

Desde este momento quedo incomunicado por la brutal represión a que estoy siendo sometido, sepan ustedes que cómo preso político mantendré el espíritu de lucha y esta huelga de hambre reivindica mi condición así en ello se nos vaya la vida. Venceremos no joda.

