¿Tumbaron a propósito la página web del Saime?

¿Qué ha pasado con la página web del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), caída desde el 17 de junio, lo que ha impedido a la ciudadanía acceder a la realización de trámites, especialmente los que tienen que ver con la programación de citas para emisión de nuevos pasaportes y renovación?

Jesús Lara, desarrollador web, ingeniero de software y gerente de proyectos, indicó, en un hilo de Twitter que ha tenido amplia difusión, que una de las cosas que más le llamó la atención de la situación de la página web del Saime es que tramites.saime.gob.ve «desapareció de las búsquedas de Google». Dijo que una razón para que esto suceda es que el registro de dominio haya sido borrado, lo cual es cierto.

Nxdomain significa que no existe el dominio, afirmó Lara. «Es una demostración de que no es una caída accidental», señaló: «Esta gente explícitamente borró el subdominio relacionado con la página de trámites del Saime. ¿Y saben en qué fecha fue? El 17 de junio de 2022, el mismo día de su caída».

Lara dio algunas especificaciones técnicas con lo que concluye que «sí saben que pasa y sí están conscientes de esta caída porque explícitamente la borraron (la página)».

Y agregó: «Lo saben y callan».

«Para los que piden una explicación menos técnica, en palabras más sencillas, la página tramites.saime.gob.ve no está caída ni es una falla, ellos explícitamente la han borrado, por lo que ha dejado de existir, no se puede levantar algo que no existe», aseguró.

Si estas no son al menos «sospechas» de que esta gente está trabajando en una plataforma nueva (y sin advertirle a nadie y sin dar ningún tipo de información), pues son demasiadas coincidencias.

Las razones del Saime Para Lara «es muy probable que esta gente haya sacado a la fuerza a los cubanos enquistados allí y le hayan entregado toda la plataforma a ExCle , la empresa del carnet de la patria y el CNE».

«Todo apunta a que lo han hecho con conocimiento y alevosía», agregó.

«Solo diré que dejar a millones de personas sin identidad (solo para darle un contrato a unos amigos) es un crimen institucional, más si ha sido realizado con plena intención», manifestó.

Lara dijo que también puede tratarse de un error, de alguien que borró la dirección y no sabe qué hacer.

Advirtió asimismo que ExCle es una empresa de un argentino llamado Luis San Agustín, que tiene también nacionalidad italiana y venezolana, que está asociado con unos venezolanos relacionados con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ya trabajaron con el carnet de la patria, la plataforma del petro, el CNE y el Banco de Venezuela.

En su página web se indica que ExCle tiene oficinas en Argentina, Paraguay y Venezuela.

En una actualización de sus comentarios, Lara indicó el 11 de julio que luego que se les llenó el buzón levantaron el subdominio tramites.saime.gob.ve para poner un «estamos en obras».

