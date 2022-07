Tulum y Playa del Carmen, entre los 22 destinos de moda en el mundo: Tripadvisor

Entornointeligente.com /

Cancún, QR. Para el portal web estadounidense de viajes Tripadvisor, en su sección Travelers Choice 2022, Best of The Best , Tulum y Playa del Carmen son merecedoras de estar en los 22 destinos turísticos de moda a nivel mundial, siendo ambos polos turísticos de la entidad, los únicos mexicanos en este ranking .

El mencionado sitio de internet, que es consultado por miles de cibernautas en el planeta para conocer las actuales tendencias de viajes, coloca a Tulum en cuarto lugar de preferencias y a Playa del Carmen en el sitio número 14, en una lista que incluye destinos reconocidos y otros no tan populares.

El portal de viajes ofrece reseñas de contenidos en viajes, destaca como principales atractivos de Tulum, el color del mar, sus playas y la zona arqueológica a orillas del Caribe, lo que lo hace un lugar perfecto para los viajeros internacionales.

«Tulum es una ciudad de la costa caribeña de México, y se ubica en Quintana Roo, es conocida por sus ruinas bien conservadas de un antiguo puerto maya. El edificio principal es una gran estructura de piedra llamada El Castillo, que se alza en la parte superior de un acantilado rocoso, sobre las playas de arena blanca y la mar turquesa que se encuentran dentro del Parque Nacional Tulum, un área costera con manglares y cenotes», precisa Tripadvisor.

De Playa del Carmen destacan además de sus playas, sus múltiples opciones de diversión, gastronomía y compras en la Quinta Avenida, así como su amplia oferta de hospedaje, que incluye el corredor de la Riviera Maya.

El Travelers Choice 2022, Best of The Best recoge millones de opiniones en torno a determinados negocios del sector turístico con base en las experiencias que los turistas comparten en la plataforma.

Aunado a ello, este año los World Travel Awards, que son conocidos como los «Oscars de la industria del turismo» , nominaron a Tulum –junto a Cancún, Playa del Carmen e Isla Mujeres– como candidatos en diferentes categorías para obtener galardones como los mejores destinos de México y en Centroamérica del 2022.

