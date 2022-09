Tufão causa pelo menos quatro mortos e mais de 100 feridos no Japão

Entornointeligente.com /

Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas devido ao tufão Nanmadol , no Japão, segundo dados oficiais das autoridades divulgados esta terça-feira. O porta-voz do Governo, Hirozaku Matsuno, revela que tanto o número de mortes como de desaparecimentos pode vir a aumentar.

Pelo menos 114 pessoas ficaram feridas, 14 das quais gravemente, acrescentou. Quase dez milhões de habitantes foram retirados da região e, para além disto, cerca de 140 mil casas estavam ainda sem energia no país na manhã desta terça-feira, principalmente na cidade de Kyushu. O período de tufões atinge o seu pico sempre nos meses de Agosto e de Setembro.

O tufão que atingiu o Japão na passada segunda-feira pode trazer «tempestades sem precedentes, ondas altas e chuvas muito fortes», informa a Agência Meteorológica do Japão , em comunicado. Prevê-se que o Nanmadol siga em direcção à ilha principal do Japão, Honshu, desencadeando fortes chuvas sobre partes do território que incluem as cidades de Osaca e de Quioto, antes de chegar, previsivelmente, à capital, Tóquio, na terça-feira.

Os comboios de alta velocidade, companhias aéreas e serviços de entrega suspenderam as operações e várias cadeias de lojas de conveniência foram temporariamente encerradas no Sudoeste do Japão – até agora, 800 voos foram cancelados. Algumas auto-estradas foram também cortadas por precaução.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, pediu às autoridades que avaliem os danos «o mais rápido possível» e com «senso de urgência», de forma a ser possível dar resposta a esta emergência e a ajudar os afectados. Kishida adiou para terça-feira uma viagem a Nova Iorque, onde vai participar na Assembleia-Geral das Nações Unidas.

???? No Japão, super tufão Nanmadol causa enchente no Rio Miyagawa, próximo à cidade de Yufu, em Kyushu, no sul do país pic.twitter.com/OjcXOzHNPj

