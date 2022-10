Entornointeligente.com /

'Tudo está sendo jogado nesse momento', diz Miriam Leitão sobre busca de apoio político no 2º turno Momento de articulações intensas nas eleições presidenciais. Candidatos buscam possíveis alianças; confira a análise no Bom Dia Brasil. Por Bom Dia Brasil

04/10/2022 10h15 Atualizado 04/10/2022

‘Tudo está sendo jogado nesse momento’, diz Miriam Leitão sobre busca de apoio político no 2º turno

A busca por apoios políticos mobiliza integrantes das duas campanhas à Presidência da República. O candidato do PL , o presidente Jair Bolsonaro , teve um dia a reuniões em Brasília (DF) para articular alianças políticas. E o candidato do PT , Luiz Inácio Lula da Silva , também dedicou o dia às reuniões políticas a partir de São Paulo, nesta segunda-feira (3).

Miriam Leitão analisou o assunto no Bom Dia Brasil. «Cada um está correndo atrás de partidos, de possíveis alianças» , disse Miriam. «Tudo está sendo jogado nesse momento» , disse a jornalista. «Quem fizer melhor ganha» , afirmou a comentarista sobre as estratégias de campanha no segundo turno.

«Todo mundo com seus interesses e por isso que a política é fascinante, exatamente por isso. Porque tudo não é automático, depende das circunstâncias».

Assista ao comentário completo no vídeo acima.

