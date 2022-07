Entornointeligente.com /

'Tudo está sendo feito ao arrepio da lei', diz Miriam Leitão sobre 'PEC Kamikaze' A comentarista do Bom Dia Brasil falou sobre os impactos da LDO no orçamento do ano que vem e o que pode acontecer com a aprovação da proposta do governo que concede uma série de benefícios sociais às vésperas das eleições, e somente para este ano. Por Bom Dia Brasil

13/07/2022 10h22 Atualizado 13/07/2022

O Congresso Nacional aprovou, nesta terça-feira (12), a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. A LDO estabelece as regras e as metas para os gastos públicos. Miriam Leitão falou ao Bom Dia Brasil sobre os impactos no orçamento de 2023.

A versão final do projeto não inclui a obrigatoriedade do pagamento das emendas do «orçamento secreto», que recebeu esse nome devido à dificuldade de identificação do parlamentar que indicou a destinação da verba dessas emendas.

«Eles não aprovaram a obrigatoriedade, mas eles mantiveram a possibilidade de esconder o nome do político que está fazendo a indicação. É a coisa mais esquisita esse negócio do orçamento secreto, porque todo político quer dizer para sua base: 'olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo', mas por que nesse caso das emedas de relator ele quer ficar anônimo? É estranhíssimo, né», diz Miriam.

A comentarista falou também sobre a «PEC Kamikaze», proposta de Emenda à Constituição que cria benefícios em ano eleitoral , com validade apenas até dezembro.

«Essa PEC que está sendo votada agora é contra a lei, contra a lei de responsabilidade fiscal, contra lei do teto, a lei eleitoral. Está sendo feito tudo ao arrepio da lei. Ela também beneficia outros setores, os usineiros, empresas de transporte urbano. Ali não é só dinheiro para os pobres não», explica.

