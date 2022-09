Entornointeligente.com /

É agora: se tudo correr bem, já nos primeiros minutos desta terça-feira (hora de Lisboa), a sonda DART colidirá com a pequena lua Dimorphos, que gira à volta do asteróide Didymos. E é de propósito. A grande missão é prepararmo-nos melhor para defender o nosso planeta caso se detecte que um asteróide possa mesmo atingir a Terra e cause destruição.

