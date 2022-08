Tuchel y Conte fueron protagonistas de la jornada de fútbol inglés

Entornointeligente.com /

Chelsea y Totthenham vivieron un partido tenso en el césped del histórico del Stamford Bridge de la ciudad de Londres.

En un encuentro que terminó en empate, con dos goles por bando, se suscitaron varias situaciones polémicas.

Thomas Tuchel y Antonio Conte dieron de que hablar, una vez sonó el pitido final y cuando los equipos se dispusieron a dejar el campo, ambos entrenadores pasaron de darse un apretón de manos amistoso a casi un encuentro a puñetazos.

A lo largo de los 90 minutos del encuentro, la tensión crecía entre ambos estrategas lo que desencadenó este encontronazo que luego fue apaciguado por los mismos en las declaraciones post partido.

«Somos dos técnicos muy emocionales, eso es todo. Es un partido de fútbol, muchachos. Es algo entre hombres, entre dos competidores. No pasó nada malo», aseguro Thomas Tuchel en rueda de prensa. Tónica a la cual se le sumo su similar italiano.

«Las celebraciones fueron bastante efusivas, pero nada más, no es un problema grande, creo que no es importante y quedará entre nosotros», aseveró Antonio Conte.

Avanza la Premier En el cumulo de resultados que arrojó la jornada 2 de la Premier League de Inglaterra destacó la importante victoria del Arsenal 4-2 ante el Leicester City y la goleada 4-0 de Manchester City ante al Bournemouth.

En la parcela de los «Red Devils» parece empezar una crisis, el Manchester United cayó goleado 4-0 ante el Brentford. Por otro lado, Wolves y Fulham no se hicieron daño al empatar 0-0, mismo resultado con el que acabaría el encuentro entre Brighton y Newcastle.

Southampton y Leeds empataron a dos goles, el Notthingham Forest volvió a ser local en la primera división inglesa tras 23 años y se llevó la victoria 1-0 ante el West Ham United.

Salomón Rondón logró ver escasos minutos, en el equipo dirigido por Frank Lampard, durante la caída del Everton 2-1 ante el Aston Villa de Steven Gerrard.

La jornada la cerrará el Liverpool, cuando reciba en casa a las «Aguilas» del Crystal Palace.

