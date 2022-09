Entornointeligente.com /

T&TEC cus­tomers in parts of East Trinidad, as well as To­ba­go, will ex­pe­ri­ence a tem­po­rary dis­rup­tion to their sup­ply of elec­tric­i­ty, Thurs­day 8 Sep­tem­ber 2022.

De­tails fol­low in this re­lease…

LINK ORIGINAL: The Trinidad Guardian

Entornointeligente.com