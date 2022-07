Entornointeligente.com /

The Hen­ley Pass­port In­dex has been up­dat­ed and T&T pass­port hold­ers can now vis­it 151 coun­tries. The newest des­ti­na­tion? Bu­run­di, a small land­locked coun­try bor­dered by Rwan­da, Tan­za­nia, and the De­mo­c­ra­t­ic Re­pub­lic of the Con­go. Ear­li­er this year, the in­dex list­ed on­ly 150 des­ti­na­tions with visa-free or visa-on-ar­rival ac­cess for T&T na­tion­als.

