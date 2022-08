TSJ, ONAPRE, BCV y el striptease de la revolución. Raro Chucha, una mujer «esnuita» fea

Entornointeligente.com /

Ay mi cotorrita, el camarada Maduro nos ofrece la opción de guindarnos en el palo oficial y no en el palo paralelo. Parece que guindarse en el palo del BCV, la pobreza es más digna, más «revolucionaria» y más soberana.

Pensar mi burrita, que nos venían enseñando que lo malo ya había pasado con la IV, pero la bicha volvió y ahora como que volvió más arrecha y dispuesta a cobrarse en retroactivo, la pobreza que Chávez sacudió con una revolución fácil a fuerza de billetes.

No hay que hacer un ejercicio intelectual duro que suponga mover hechos, un tanto lejanos en el tiempo para ver los parecidos. No hace falta recordar el vienes negro o aquella frase que Luis Herrera Campins hizo famosa y con la cual se preguntaba: ¿dónde estaban los reales? Podemos ir a ellos y tener más consistencia en la reflexión, pero no hace falta. Estos hechos de hoy, están tan frescos y cargados de políticas de aquella época, que no hace falta mover mucha historia reciente. La «revolución» mi coma, avanza en su striptease. Se va quitando los trapitos y vea mi comaita, que los lunares parecen más feos que aquellos de la llamada IV y desnuda; la «revolución» se ve un poco fea. No es como Carora, que sus curvas son de cuidado.

En estos días, los trabajadores del país se movilizaron porque contrariamente a lo que pauta la constitución; el gobierno decidió democrática y protagónicamente borrar conquistas laborales logradas en lucha. Ese pedazo de justicia que le quitamos a los poderosos y al Estado de ayer con las contrataciones colectivas; la «revolución» nos las robó ya. La constitución mi burrita, que es la primera del mundo aprobada por elecciones libres, muere de mengua.

Nada tan injusto así había pasado, salvó la famosa suspensión de garantías de Betancourt. Hoy, padecemos los efectos de un huracán que se lleva la constitución y los derechos sin necesidad de suspender nada. Sobre la constitución, que muere de mengua mi comay Chela, se van forjando constituciones chiquitas y chucutas.

La decisión de una institución de un gobierno, que dice ser obrerista, bailó joropo sobre la constitución y decidió en consecuencia, quitarnos los beneficios y conquistas logradas con la otra gran conquista de las contrataciones colectivas. Todo nos los quitaron con un instructivo que, por decisión de un Tribunal SUPREMO DE JUSTICIA, no existe, pero se aplicó y ahora no existe por decisión de tribunal SUPREMO DE JUSTICIA. El Instructivo ONAPRE es y no es. Existe para aplicarlo contra los trabajadores, pero es inexistente al momento de pedir un amparo. Aquel vacío de poder de aquel TSJ, quedó francamente superado con esto.

El gobierno obrero, negó el pago del bono vacacional y en un momento, «justificó» esa medida, sobre la base de no disponer recursos para pagar el bono a trabajadores de la administración pública. El gobierno calificándose de obrerista, ni por casualidad tuvo a bien explicarle cara a cara a los trabajadores esta «justificación».

Unos días después, el gobierno decide pagar el bono bajo sus condiciones y transcurridos un par de día más; el gobierno en reunión con banqueros y empresarios (con sus cuates) decide meterle al sistema financiero que también está muy bien, unos 200 millones de dólares, que manejara la banca. Estos 200 millones deben sumarse a los millones que se inyectan cada semana. ¿Estás 200 millones de dólares para un gobierno que tiene un instructivo ONAPRE, busca romper el círculo de pobreza o con ello, tira los pobres a los leones de la banca para que siga la «rumba» de la pobreza?

Cómo si todo fuera poco, el obrero mayor nos sugiere, que entre el palo del dólar paralelo y el palo del dólar oficial (BCV), rodilla en tierra nos guindemos con el dólar oficial que es más bueno y con este dólar oficial, la pobreza y el hambre es más digna.

