TSE vai testar novas urnas eletrônicas em eleição simulada neste domingo (21) em Bela Vista (MA)

20/08/2022 21h05 Atualizado 20/08/2022

As novas urnas eletrônicas vão ser testadas pelo TSE em uma única eleição simulada

As novas urnas eletrônicas vão ser testadas pelo Tribunal Superior Eleitoral neste domingo (21) em uma única eleição simulada antes de outubro.

Na cidade ou na zona rural de Bela Vista, no Maranhão, o assunto é um só.

«Com certeza, a eleição simulada que vai acontecer amanhã», afirma Moisés Santos, coordenador de música.

Bela Vista fica a 245 quilômetros de São Luís. O município, que é um dos mais novos do estado, vai ser o único do país a realizar votação simulada com o novo modelo de urna eletrônica, que será usado nas eleições de outubro.

Em todo Brasil, serão quase 225 mil urnas desse novo modelo . Dessas, 8 mil serão utilizadas no Maranhão, inclusive em Bela Vista. A simulação é um teste final e vai servir de modelo para o processo eleitoral em todo o país.

«Bela Vista é um município que tem uma logística bastante facilitada para fazer uma simulação desse porte. Essa simulação visa com que a gente analise cenários que vão acontecer na eleição de forma inédita», diz o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Gualter Gonçalves Lopes.

O novo modelo tem um processador 18 vezes mais rápido que o da versão anterior. Traz recursos adicionais de acessibilidade, aprimoramentos em termos de segurança, transparência e agilidade para que todos tenham a oportunidade de votar.

«Tirar dúvidas também, porque tem pessoas que às vezes acham que as urnas eletrônicas não são capazes de fazer uma eleição limpa e agora nós vamos tirar a dúvida que ela é justa, sim», diz o lavrador Sebastião Lima.

Dez técnicos do Tribunal Superior Eleitoral acompanham de perto todo o processo da eleição simulada.

«Treinar os mesarios e testar o sistema. O sistema está praticamente pronto para eleição. Então a gente testa o sistema, testa as urnas e vê se está tudo ok para as eleições», explica o coordenador de Tecnologia Eleitoral do TSE, Rafael Azevedo.

Está tudo pronto à espera dos mais de 10 mil eleitores, que mesmo não sendo obrigados a votar neste domingo, muitos estão motivados.

«Acho que através dessa eleição simulada a gente pode fortalecer a nossa democracia, sobretudo nesse momento que a gente tem mentiras sobre as urnas, o sistema eleitoral», diz Moisés Santos.

Dona Expedita, de 76 anos, não quer perder esse compromisso, que para ela é sagrado: «Eu acho bom é votar. Eu tenho prazer de votar. Nunca votei à força, graças a Deus.»

